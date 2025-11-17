Με τεράστια ανατροπή, με επιβολή έναντι των Ιταλών και με τον Χάαλαντ να κάνει πάλι τα δικά του, η Νορβηγία εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, φτάνοντας στο 4-1 στο Μιλάνο, το βράδυ της Κυριακής.

Μερικές ώρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας, φτάνοντας στο Όσλο, αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμο που θέλησε να ευχαριστήσει τους ποδοσφαιρικούς του ήρωες.

Η Νορβηγία θα έχει λόγο να ξενυχτά το επόμενο καλοκαίρι, αφού τα εθνικά της χρώματα θα εκπροσωπούνται στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

