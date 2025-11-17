Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Όσλο υποδέχθηκε τους ποδοσφαιρικούς ήρωές του - Αποθέωση για τον Χάαλαντ και την παρέα του

Το καλοκαίρι οι Νορβηγοί θα δουν την εθνική τους ομάδα σε Μουντιάλ για πρώτη φορά από το 1998, μετά το απίθανο 1-4 μέσα στην Ιταλία

Εθνική Νορβηγίας

Με τεράστια ανατροπή, με επιβολή έναντι των Ιταλών και με τον Χάαλαντ να κάνει πάλι τα δικά του, η Νορβηγία εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, φτάνοντας στο 4-1 στο Μιλάνο, το βράδυ της Κυριακής.

Αποθέωση στο Όσλο

Μερικές ώρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της Νορβηγίας, φτάνοντας στο Όσλο, αποθεώθηκαν από χιλιάδες κόσμο που θέλησε να ευχαριστήσει τους ποδοσφαιρικούς του ήρωες.

Η Νορβηγία θα έχει λόγο να ξενυχτά το επόμενο καλοκαίρι, αφού τα εθνικά της χρώματα θα εκπροσωπούνται στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νορβηγία Έρλινγκ Χάαλαντ Μουντιάλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark