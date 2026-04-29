O ΒWINΣΠΟΡ FM 94,6 στο δρόμο για το Final 4 της Euroleague

Οι «αιώνιοι» θέλουν να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς το Final-4 της Euroleague στην Αθήνα και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει όλη τη δράση των κρίσιμων αναμετρήσεων.

Πρώτος ρίχνεται στη μάχη ο Ολυμπιακός, την Πέμπτη (30/04) στις 21:00. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Μονακό, με στόχο το 2-0 και ο Νίκος Ζέρβας περιγράφει από το κατάμεστο ΣΕΦ τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, για ακόμη μία νίκη.

Στις 21:45, έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR, που θέλει να διπλασιάσει τις εκτός έδρας επιτυχίες του επί της Βαλένθια, πριν επιστρέψει η σειρά στο Telekom Center. Στη μετάδοση από την Ισπανία ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά τη λήξη των αγώνων, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος περνά στους ακροατές.

Ολυμπιακός-Μονακό (21.00), Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR (21.45)- Τα κορυφαία παιχνίδια της Euroleague παίζονται εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

Πηγή: skai.gr

