Αυτό το καλοκαίρι, το Παγκόσμιο Κύπελλο υποτίθεται πως θα σηματοδοτούσε τη θριαμβευτική επιστροφή του πιο δημοφιλούς αθλήματος του πλανήτη στις ΗΠΑ. Όμως, καθώς η Εθνική αμερικανική ομάδα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το τουρνουά για πρώτη φορά από το 1994, ο εναρκτήριος αγώνας έχει αφήσει ακόμη και τους πιο φανατικούς οπαδούς να νιώθουν αποκλεισμένοι.

Το πρώτο παιχνίδι, απέναντι στην Παραγουάη στις 12 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, θα έπρεπε να είναι μια γιορτή με γεμάτο στάδιο. Αντί γι’ αυτό, οι εκτοξευμένες τιμές των εισιτηρίων έχουν εξοργίσει τους Αμερικανούς φιλάθλους και ενδέχεται να αφήσουν χιλιάδες θέσεις άδειες, έξι εβδομάδες πριν την έναρξη του τουρνουά.

Όταν ο Νικ Ροσάτο, που παρακολουθεί στενά την εθνική ομάδα των ΗΠΑ από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, προσπάθησε ξανά αυτή την εβδομάδα να βρει εισιτήρια, η φθηνότερη επιλογή του ήταν ένα μεμονωμένο κάθισμα σε γωνιακή θέση ψηλά, με τιμή 1.120 δολάρια. Μια καλύτερη θέση θα του κόστιζε πάνω από 4.000 δολάρια. Και αυτές δεν ήταν τιμές μεταπώλησης, ήταν οι τιμές που είχε ορίσει η ίδια η FIFA.

«Δεν μιλάμε για τη φάση των νοκ-άουτ», είπε ο Ροσάτο, μηχανικός λογισμικού από την κεντρική Μασαχουσέτη. «Μιλάμε για έναν αγώνα ομίλων. Είναι εντελώς τρελό».

Προς το παρόν, ο Ροσάτο περιμένει και δεν είναι ο μόνος. Αυτή την εβδομάδα, η ιστοσελίδα της FIFA έδειχνε διαθέσιμες θέσεις για την πρεμιέρα των ΗΠΑ σε τουλάχιστον μερικές δεκάδες τμήματα του σταδίου των 70.000 θέσεων.

Η χαμηλή ζήτηση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν σκεφτεί κανείς την αύξηση της δημοτικότητας του ποδοσφαίρου από το τελευταίο Μουντιάλ που έγινε στις ΗΠΑ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια. Ωστόσο, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον, οι φίλαθλοι έχουν απογοητευτεί από μια διαδικασία αγοράς εισιτηρίων που χαρακτηρίζουν αδιαφανή και υπερτιμημένη. Η FIFA δεν δημοσίευσε ποτέ έναν πλήρη κατάλογο τιμών για το τουρνουά. Αντίθετα, απελευθερώνει παρτίδες εισιτηρίων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με τιμές που ποικίλλουν ανάλογα με τον αγώνα και τον χρόνο.

Ο αγώνας της πρεμιέρας των ΗΠΑ συγκαταλέγεται στους ακριβότερους όλου του τουρνουά. Μόνο λίγοι αγώνες έχουν υψηλότερες τιμές, όπως ο τελικός της 19ης Ιουλίου, όπου τα εισιτήρια κυμαίνονται από 4.185 έως 10.990 δολάρια, και ο αγώνας για την τρίτη θέση, όπου καθίσματα στη γωνία του κάτω διαζώματος έφταναν τα 9.660 δολάρια αυτή την εβδομάδα.

Ο Άντριου Γουάινφελντ, φίλαθλος των ΗΠΑ, συμμετείχε στην κλήρωση εισιτηρίων της FIFA πέρυσι και τον Νοέμβριο έλαβε email που τον ενημέρωνε ότι επιλέχθηκε. Ωστόσο, οι οδηγίες έμοιαζαν με πρόσκληση σε μυστική λέσχη: περιλάμβαναν μόνο ημερομηνία και ώρα σύνδεσης, χωρίς πολλές άλλες λεπτομέρειες.

Την καθορισμένη ημέρα, ο Γουάινφελντ κλείστηκε στο γραφείο του και συνδέθηκε. Είδε εισιτήρια για το ΗΠΑ–Παραγουάη και φοβήθηκε ότι θα εξαντληθούν σύντομα. Έτσι αγόρασε τρία εισιτήρια προς 1.940 δολάρια το καθένα.

«Η λέξη εκβιασμός είναι βαριά», είπε. «Αλλά ουσιαστικά, αυτό είναι το πνεύμα αυτού που κάνουν».

Η FIFA δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο σχετικά με τον εναρκτήριο αγώνα. Ωστόσο, έχει δηλώσει ότι χρησιμοποιεί δυναμική τιμολόγηση βάσει ζήτησης για να μεγιστοποιήσει τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που, όπως υποστηρίζουν οι αξιωματούχοι της, είναι κρίσιμο για τη μη κερδοσκοπική της αποστολή να στηρίζει τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, το τουρνουά αναμένεται να αποφέρει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι όλα τα παιχνίδια των ΗΠΑ τόσο ακριβά. Για παράδειγμα, εισιτήρια για τον αγώνα ΗΠΑ – Αυστραλία στις 19 Ιουνίου στο Σιάτλ κόστισαν στον Γουάινφελντ 470 δολάρια το καθένα.

Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί που νιώθουν αποκλεισμένοι, πάντως. Μετά από παγκόσμια αντίδραση τους τελευταίους μήνες, η FIFA συμφώνησε να διαθέσει ένα μέρος εισιτηρίων αξίας 60 δολαρίων στις 48 εθνικές ομοσπονδίες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ θα λάβει περίπου 500 από αυτά για κάθε αγώνα της εθνικής ομάδας.

Κάποιοι φίλαθλοι που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήρια έχουν ήδη στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις. Αντί να σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ, αγοράζουν εισιτήρια για φιλικό αγώνα των ΗΠΑ με τη Γερμανία στις 6 Ιουνίου στο Σικάγο, μέσω ιστοσελίδων μεταπώλησης, με λιγότερα από 100 δολάρια.

«Κάποια μέλη μας αστειεύονται ότι θα πουν στα παιδιά τους πως αυτό είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο», είπε η Γουίτνεϊ Ζαλέσκι, «γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορούν να αντέξουν οικονομικά».

Πηγή: skai.gr

