Σε ρυθμούς Oktoberfest κινείται η Βαυαρία, καθώς ο δέκατος μήνας του χρόνου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων του γερμανικού ομοσπονδιακού κρατιδίου, με κέντρο το Μόναχο. Εκδηλώσεων, όπου η μπύρα έχει την τιμητική της, όπως επίσης ο χορός και το τραγούδι. Η πόλη της νότιας Γερμανίας μπορεί να είναι σε επιφυλακή μετά τις εκρήξεις και τις τρομοκρατικές απειλές για βόμβα στο χώρο του φεστιβάλ, αλλά το Oktoberfest έχει ιστορία 215 ετών και δεν φαίνεται μία τέτοια πράξη να είναι ικανή να την τερματίσει.

Το Oktoberfest είναι η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή μπύρας στον κόσμο, διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Μόναχο της Βαυαρίας. Έχει ρίζες από το 1810 και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γερμανικής παράδοσης και ταυτότητας.

Όλα άρχισαν από το γλέντι γάμου του Λουδοβίκου Α'

12 Οκτωβρίου 1810: Η απαρχή του Oktoberfest. Η γιορτή οργανώθηκε για τον εορτασμό του γάμου του Βαυαρού διαδόχου Λουδοβίκου Α΄ (μετέπειτα βασιλιάς της Βαυαρίας) με τη Θηρεσία του οίκου της Σαξονίας-Χιλντμπουργκχάουζεν. Οι πολίτες του Μονάχου προσκλήθηκαν σε ένα μεγάλο γλέντι σε έναν ανοιχτό χώρο μπροστά από τις πύλες της πόλης. Εκεί διοργανώθηκαν αγώνες ιπποδρομίας. Ο χώρος ονομάστηκε αργότερα Theresienwiese (“Λιβάδι της Θηρεσίας”), και παραμένει μέχρι σήμερα η έδρα του φεστιβάλ.

1811: Καθιερώθηκε η επανάληψη του φεστιβάλ, με την προσθήκη αγροτικών εκθέσεων για να προωθηθεί η βαυαρική γεωργία. Αυτό ήταν. Η γιορτή καθιερώθηκε ως ετήσιο φεστιβάλ..

1818: Εμφανίστηκαν τα πρώτα πάγκοι με μπύρα και φαγητό, που σταδιακά εξελίχθηκαν σε μεγάλες σκηνές.

1850: Τοποθετήθηκε στο χώρο το άγαλμα της Bavaria, που έγινε σύμβολο του Oktoberfest.

1887: Καθιερώθηκε η παραδοσιακή παρέλαση των ζυθοποιών με τις μπύρες τους και τα διακοσμημένα άρματα.

1950: Καθιερώθηκε το τελετουργικό άνοιγμα της πρώτης μπύρας από τον δήμαρχο του Μονάχου, με το περίφημο “O’zapft is!” (“Άνοιξε!”).

Oktober μεν, Σεπτέμβρη δε

Το φεστιβάλ παραδοσιακά ξεκινούσε στις 12 Οκτωβρίου, αλλά από τα μέσα του 20ού αιώνα αποφασίστηκε να ξεκινά στα μέση του Σεπτέμβρη για να προσελκύει περισσότερο κόσμο, κάτω από προφανώς καλύτερες καιρικές συνθήκες Σήμερα προσελκύει περίπου 6 εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο και σερβίρονται εκατομμύρια λίτρα μπύρας σε παραδοσιακές κούπες του ενός λίτρου.

26 Σεπτεμβρίου 1980 – Η τρομοκρατική επίθεση



Η πιο τραγική στιγμή στην ιστορία του φεστιβάλ ήταν το 1980, όταν ο νεοναζί, Gundolf Köhler, τοποθέτησε βόμβα στην είσοδο του Theresienwiese. Αποτέλεσμα: 13 νεκροί (μαζί με τον δράστη) και πάνω από 200 τραυματίες. Αυτή ήταν μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στη μεταπολεμική Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

