Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στους αγώνες των ελληνικών ομάδων για τα Κύπελα της Ευρώπης

Πέμπτη γεμάτη ποδόσφαιρο και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ακολουθεί τις ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης!

Συντονιζόμαστε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μπούμε στο ρυθμό των κρίσιμων αναμετρήσεων και στις 19:45 απολαμβάνουμε διπλή δόση δράσης!

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ελσίνκι στο πλαίσιο του Conference League, χωρίς περιθώρια για άλλο αποτέλεσμα εκτός από τη νίκη. Στην περιγραφή ο Διονύσης Δεσύλλας. Παράλληλα ακούμε από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου όλα όσα θα συμβούν στη Ρίγα, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την RFS, ψάχνοντας το πρώτο του τρίποντο στο Europa League.

Στις 22:00, για την ίδια διοργάνωση, ταξιδεύουμε στη Ρουμανία και στο πλευρό του Ολυμπιακού τον οποίο υποδέχεται η επικίνδυνη Στεάουα. Μεταδίδει από το Βουκουρέστι ο απεσταλμένος μας, Ηρακλής Αντύπας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακούστε σχόλια και ρεπορτάζ για τα τρία ματς μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και να περάσει ο λόγος στους ακροατές.

Παναθηναϊκός-Ελσίνκι, RFS-ΠΑΟΚ, Στεάουα-Ολυμπιακός.

Την Πέμπτη ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 παίζει μπάλα…ευρωπαϊκού επιπέδου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.