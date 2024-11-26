Θέση για τα δημοσιεύματα περί ονοματοσοδίας της Deutsche Telekom στο ΟΑΚΑ, που αποτελεί την έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, πήρε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής.

Ο επικεφαλής της ελληνικής εταιρείας που έχει μητρική τον αντίστοιχο γερμανικό κολοσσό ρωτήθηκε για το αν ισχύουν όσα γράφονται περί συμφωνίας για πέντε χρόνια και απάντησε: «Δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή».

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για μετονομασία του ΟΑΚΑ σε «Telekom Arena» με τεράστια έσοδα για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Πρόκειται για έναν κολοσσό παγκόσμιου βεληνεκούς στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, που θα εξασφαλίσει στην ΚΑΕ μεγάλους πόρους για το μέλλον.

Η Deutsche Telekom δραστηριοποιείται στον χώρο του αθλητισμού εδώ και αρκετά χρόνια. Αποτελεί από το 2002 χορηγό στη φανέλα της ποδοσφαιρικής Μπάγερν Μονάχου, με τη συμφωνία τους να διαρκεί βάσει συμβολαίου ως το 2027. Επίσης είναι χορηγός ονοματοδοσίας στο γήπεδο και την ομάδα μπάσκετ της Βόννης. Η εν λόγω εταιρεία, επίσης, έχει συμφωνίες ονοματοδοσίας με τρία γήπεδα στις ΗΠΑ, την T-Mobile Arena στο Λας Βέγκας και το T-Mobile Center στο Κάνσας που είναι κλειστά γήπεδα για διάφορα event και φιλοξενούν μεταξύ άλλων αγώνες μπάσκετ, αλλά και το T-Mobile Park που είναι γήπεδο μπέιζμπολ στο Σιάτλ.

