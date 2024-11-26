Έτοιμη να βάλει «βόμβα» στα θεμέλια της Serie A είναι η ιταλική δημόσια τηλεόραση!

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «RaiUno», ένα βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, απαθανατίζει, έναν ποδοσφαιριστή της Μίλαν ή της Ίντερ, να επιτίθεται σε μια γυναίκα όντας μεθυσμένος!

Όπως είναι φυσιολογικό, το όνομα, καθώς και η ομάδα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, αφού πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο υπό ορισμένες περιπτώσεις εμπίπτει σε κακουργηματικές ποινές στη γειτονική χώρα!

🚨 RAI is in possession of a video of a "player from a Milanese team" attacking a woman while drunk...



[ @GilettiMassimo on @RaiUno] pic.twitter.com/TbZrLwAaBJ — Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) November 26, 2024

