Βίντεο της ιταλικής τηλεόρασης «καίει» παίκτη ομάδας του Μιλάνου: «Φαίνεται να επιτίθεται σε γυναίκα μεθυσμένος»

Δημοσιογράφος της ιταλικής τηλεόρασης προχωρά σε μια προειδοποίηση-αποκάλυψη, κάνοντας λόγω για βίντεο το οποίο απαθανατίζει παίκτη της Ίντερ ή της Μίλαν

Serie A Ιταλία

Έτοιμη να βάλει «βόμβα» στα θεμέλια της Serie A είναι η ιταλική δημόσια τηλεόραση!

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το «RaiUno», ένα βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, απαθανατίζει, έναν ποδοσφαιριστή της Μίλαν ή της Ίντερ, να επιτίθεται σε μια γυναίκα όντας μεθυσμένος!

Όπως είναι φυσιολογικό, το όνομα, καθώς και η ομάδα δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες, αφού πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο υπό ορισμένες περιπτώσεις εμπίπτει σε κακουργηματικές ποινές στη γειτονική χώρα!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ιταλία Μίλαν Ίντερ
