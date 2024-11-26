Λογαριασμός
Αταμάν σε Οσμάν: «Μπράβο Τσεντί, τώρα ίδιες εμφανίσεις και με Παναθηναϊκό»

Οι εμφανίσεις του Οσμάν με την εθνική Τουρκίας άνοιξαν την όρεξη του Αταμάν που θέλει να δει τα ίδια και στον Παναθηναϊκό

Οσμάν

Ο Τσεντί Οσμάν βοήθησε την Τουρκία να εξασφαλίσει με δύο νίκες επί της Ουγγαρίας την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην τελευταία νίκη και άνοιξε την όρεξη του Εργκίν Αταμάν.

«Μπράβο Τσεντί, τώρα είναι ώρα να συνεχίσεις τέτοια απόδοση και στον Παναθηναϊκό», έγραψε στο Instagram ο Τούρκος προπονητής που έχει τον Οσμάν υπό την καθοδήγησή του και στις δύο ομάδες.

Ο πρώην ΝΒΑερ έχει στην Ευρωλίγκα 5,8 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 4,9 στην αξιολόγηση σε 14:58 κατά μέσο όρο.

