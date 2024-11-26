Ο Τσεντί Οσμάν βοήθησε την Τουρκία να εξασφαλίσει με δύο νίκες επί της Ουγγαρίας την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχε 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ στην τελευταία νίκη και άνοιξε την όρεξη του Εργκίν Αταμάν.

«Μπράβο Τσεντί, τώρα είναι ώρα να συνεχίσεις τέτοια απόδοση και στον Παναθηναϊκό», έγραψε στο Instagram ο Τούρκος προπονητής που έχει τον Οσμάν υπό την καθοδήγησή του και στις δύο ομάδες.

Ο πρώην ΝΒΑερ έχει στην Ευρωλίγκα 5,8 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 4,9 στην αξιολόγηση σε 14:58 κατά μέσο όρο.

