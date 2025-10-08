Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας στη Σκωτία για την πρόκριση

Αποστολή: Παγκόσμιο Κύπελλο! Κωδικός: Γλασκώβη! Η Εθνική Ελλάδας δίνει ένα ματς που μπορεί να ξεκλειδώσει την πρόκριση και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται δίπλα της!

Την Πέμπτη (9/10) η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σκωτία στις 21:45 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει τη μονομαχία των διεθνών απέναντι στους «χαϊλάντερς». Στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από το «Χάμπντεν Παρκ» ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Μετά την λήξη του ματς, ακούστε σχόλια και αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές!

Σκωτία – Ελλάδα, την Πέμπτη (9/10), στις 21:45 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου…

Με την γαλανόλευκη υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

