Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας στη Σκωτία για την πρόκριση

Αποστολή: Παγκόσμιο Κύπελλο! Κωδικός: Γλασκώβη! Η Εθνική Ελλάδας δίνει ένα ματς που μπορεί να ξεκλειδώσει την πρόκριση και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται δίπλα της!
Την Πέμπτη (9/10) η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Σκωτία στις 21:45 και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει τη μονομαχία των διεθνών απέναντι στους «χαϊλάντερς». Στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από το «Χάμπντεν Παρκ» ο Σωτήρης Ταμπάκος.
Μετά την λήξη του ματς, ακούστε σχόλια και αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές!
Σκωτία – Ελλάδα, την Πέμπτη (9/10), στις 21:45 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου…
Με την γαλανόλευκη υπογραφή του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.