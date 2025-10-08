FIFA: Έριξε… καμπάνα στον Πανιώνιο για τον Αραμπούλι

Την προσφυγή του Μπατσάνα Αραμπούλι δικαίωσε η FIFA, για τα δεδουλευμένα του από την σεζόν 2019/20 που αγωνίστηκε στον Πανιώνιο.



Η ΠΑΕ πρέπει να καταβάλει στον 31χρονο 30 χιλιάδες ευρώ για παλιές οφειλές και 5 χιλιάδες ευρώ σε πέναλτι.

Ο Αραμπούλι διεκδίκησε τα χρήματά του και η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγνώρισε τη διαδοχή, με τον Πανιώνιο να έχει 45 ημέρες περιθώριο για να τακτοποιήσει την οφειλή, αλλιώς θα του επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους.

