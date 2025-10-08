Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H FIFA έριξε… καμπάνα στον Πανιώνιο για τον Αραμπούλι

Ο Πανιώνιος έχει περιθώριο 45 ημερών ώστε να εξοφλήσει τον Μπατσάνα Αραμπούλι, αλλιώς θα του επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους από την FIFA

FIFA: Έριξε… καμπάνα στον Πανιώνιο για τον Αραμπούλι

Την προσφυγή του Μπατσάνα Αραμπούλι δικαίωσε η FIFA, για τα δεδουλευμένα του από την σεζόν 2019/20 που αγωνίστηκε στον Πανιώνιο.

Η ΠΑΕ πρέπει να καταβάλει στον 31χρονο 30 χιλιάδες ευρώ για παλιές οφειλές και 5 χιλιάδες ευρώ σε πέναλτι.

Ο Αραμπούλι διεκδίκησε τα χρήματά του και η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγνώρισε τη διαδοχή, με τον Πανιώνιο να έχει 45 ημέρες περιθώριο για να τακτοποιήσει την οφειλή, αλλιώς θα του επιβληθεί απαγόρευση μεταγραφών για τρεις περιόδους.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πανιώνιος FIFA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark