Μια πολύτιμη μονάδα εξασφάλισε και για τα επόμενα χρόνια η Νάπολι. Όπως ανακοίνωσαν οι «παρτενοπέι», ανακοινώθηκε το συμβόλαιο του Ματέο Πολιτάνο.

Δεδομένου λοιπόν ότι αποτελεί έναν από τους κομβικότερους παίκτες του ρόστερ (έχοντας κατακτήσει δυο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο) με την ομάδα, επεκτάθηκε η συνεργασία μαζί του ως το 2028.

Ο Πολιτάνο αποκτήθηκε το 2020 από την Ίντερ και στην πενταετία που βρίσκεται στη Νάπολι μετράει 238 συμμετοχές, καταγράφοντας συνολικά 34 γκολ και 35 ασίσ.

La storia continua: Matteo rinnova fino al 2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣!



Leggi la news 👉 https://t.co/rUnFPDlVdp



💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/Old8oHsIOJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 23, 2025

