Έφτασε τα 11.300 μέλη ο Παναθηναϊκός ΑΟ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εγγραφές μελών στον Παναθηναϊκό ΑΟ, όπως προκύπτει και από την σημερινή (23/09) ενημέρωση των ανθρώπων του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα με την οποία, ο αριθμός των νέων συνδρομητών στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό έχει πλέον φτάσει στις 11.300, μετά από 3,5 μήνες που υφίσταται η διαδικασία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί θερμά τους «αιώνια πιστούς» για τη στήριξη που δείχνουν στον Σύλλογο και τη μαζική εγγραφή μελών με την έναρξη της νέας σεζόν.

Από την πρώτη στιγμή οι «αιώνια πιστοί» συρρέουν μαζικά και έφτασαν τα 11.300 μέλη σε διάστημα περίπου 3.5 μηνών.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια μεγάλη κινητοποίηση που δείχνει ότι ο κόσμος του «τριφυλλιού» ανταποκρίνεται στο έργο που επιτελείται στον Σύλλογο και θέλει να σταθεί αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.

Όσοι-ες επιθυμούν να γραφτούν μέλη μπορούν να ακολουθήσουν τα βήματα ΕΔΩ

