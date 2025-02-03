Ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σάς βάζει στο παρκέ της Euroleague

Οι «αιώνιοι» έχουν μπροστά τους ακόμη μία διαβολοβδομάδα στην Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παρκέ για να μην χάσετε ούτε φάση.
Την Τρίτη (04/02) στις 21:15 ο πρωταθλητής Ευρώπης Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR υποδέχεται την πολύ δυνατή Φενέρμπαχτσε και θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να παραμείνει σε τροχιά πλεονεκτήματος έδρας. Περιγράφει από το ΟΑΚΑ ο Γιώργος Πετρίδης.
Την Τετάρτη (05/02) στις 21:30 η σκυτάλη περνά στα χέρια του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την ως τώρα έκπληξη της διοργάνωσης, Παρί, με στόχο να διατηρηθούν στην κορυφή. Στη μετάδοση από το Παρίσι ο Νίκος Ζέρβας.
Μετά τη λήξη των αγώνων ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.
Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR-Φενέρμπαχτσε, Παρί- Ολυμπιακός.
Ζήστε λεπτό προς λεπτό τις μάχες των «αιωνίων» στην Euroleague, ΕΔΩ!
Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
