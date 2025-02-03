Λογαριασμός
Μπάρκλεϊ: «Δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη Ντόντσιτς-Λεμπρόν στους Λέικερς»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν τα βλέπει και πολύ ρόδινα τα πράγματα στους Λέικερς μετά την απόκτηση του Λούκα Ντόντσιτς

ΝΒΑ

Δεν συμμερίζεται τον γενικότερο ενθουσιασμό για τη μετακίνηση του Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο θρύλος του ΝΒΑ και σχολιαστής στο ΤΝΤ θεωρεί πως η συνύπαρξη του Σλοβένου με τον Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα είναι εύκολη.

«Δεν θα είναι εύκολη η μετάβαση στη νέα κατάσταση. Τόσο ο Ντόντσιτς όσο και ο Λεμπρόν θέλουν την μπάλα συνέχεια. Ο Λούκα δεν κινείται χωρίς την μπάλα και ο Λεμπρόν το ίδιο. Θα υπάρχουν τουλάχιστον στην αρχή σοβαρά προβλήματα με αυτούς τους δύο να προσπαθούν να παίξουν μαζί», σχολίασε ο «Τσακ».

