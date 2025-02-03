Μπάρκλεϊ: «Δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη Ντόντσιτς-Λεμπρόν στους Λέικερς»

Δεν συμμερίζεται τον γενικότερο ενθουσιασμό για τη μετακίνηση του Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ. Ο θρύλος του ΝΒΑ και σχολιαστής στο ΤΝΤ θεωρεί πως η συνύπαρξη του Σλοβένου με τον Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα είναι εύκολη.

«Δεν θα είναι εύκολη η μετάβαση στη νέα κατάσταση. Τόσο ο Ντόντσιτς όσο και ο Λεμπρόν θέλουν την μπάλα συνέχεια. Ο Λούκα δεν κινείται χωρίς την μπάλα και ο Λεμπρόν το ίδιο. Θα υπάρχουν τουλάχιστον στην αρχή σοβαρά προβλήματα με αυτούς τους δύο να προσπαθούν να παίξουν μαζί», σχολίασε ο «Τσακ».

"This thing is not going to be smooth in LA with [Luka] and LeBron." 😳



Charles Barkley on how Anthony Davis and Luka Dončić fit with their new squads 🤝 pic.twitter.com/4nA5sUApX3 — NBA TV (@NBATV) February 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.