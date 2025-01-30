To ντέρμπι των δικεφάλων και όλη η αγωνιστική δράση στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η ώρα για το ντέρμπι «δικεφάλων» έφτασε. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ συγκρούονται σε μια από τις πιο παραδοσιακές μάχες του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6…

Την Κυριακή (02/02) όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ στις 19:30, σε ένα μεγάλο ματς που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις.

Νωρίτερα, στις 16:30 ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Athens Kallithea-Άρης και στις 20:30 Παναιτωλικός-Ατρόμητος.

Η δράση αρχίζει το Σάββατο (01/02) στις 18:00, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο του ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και την επαρχιακή κόντρα Πανσερραϊκός-Βόλος στις 19:30 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 18:00, με την αναμέτρηση Asteras Aktor-Λαμία.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με σχόλια και αναλύσεις μέχρι τη στιγμή που ο λόγος περνά στους ακροατές.

Ζήστε το ντέρμπι δικεφάλων ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και όλα τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

