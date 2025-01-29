Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν τις τελευταίες μάχες τους στη League Phase του Europa League και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται στο πλευρό τους στην πρώτη γραμμή.

Την Πέμπτη (30/01) συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και ακούστε σε παράλληλη μετάδοση τις προσπάθειες των «ερυθρολεύκων» και του «δικεφάλου» του βορρά για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της συνέχειας.

Στις 22:00 o Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Καραμπάγκ έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στα πλέι οφ και χρειάζεται τη νίκη για να διεκδικήσει την απευθείας παρουσία του στους 16, και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Ρεάλ Σοσιεδάδ με στόχο να πάρει το αποτέλεσμα που θα σφραγίσει την παραμονή στην Ευρώπη.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με σχόλια, αναλύσεις και όπως πάντα

ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Ολυμπιακός-Καραμπάγκ, Ρεάλ Σοσιεδάδ-ΠΑΟΚ.

Την Πέμπτη (30/01) στις 22:00 παίζουμε μπάλα ευρωπαϊκού επιπέδου στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

