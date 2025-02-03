Μάντσεστερ Σίτι: Αγοράζει τον Νίκο Γκονθάλεθ από την Πόρτο

Έτοιμη να ολοκληρώσει την τέταρτη μεταγραφή της στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο είναι η Μάντσεστερ Σίτι. Όπως αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα και επιβεβαιώνει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε σε συμφωνία με την Πόρτο για την απόκτηση του Νίκο Γκονθάλεθ.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα καταβάλουν στην πορτογαλική ομάδα τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατ. ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιο του 23χρονου Ισπανού μέσου, ο οποίος αναμένεται άμεσα στο Μάντσεστερ για να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί.

Ο Γκονθάλεθ εντάχθηκε στην Πόρτο το καλοκαίρι του 2023, όταν άφησε την Μπαρτσελόνα έναντι 8,5 εκατ. ευρώ και έχοντας περάσει την προηγούμενη σεζόν ως δανεικός από τους «μπλαουγκράνα» στη Βαλένθια, ενώ με τους «δράκους» έχει συνολικά 68 εμφανίσεις με 9 γκολ και 9 ασίστ.

Έτσι, αναμένεται να αποτελέσει την τέταρτη κίνηση της Μάντσεστερ Σίτι στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, μετά τους Βίτορ Ρέις, Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ και Ομάρ Μαρμούς!

