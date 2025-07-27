Για επτά εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε η Άννα Ντουντουνάκη το πανελλήνιο ρεκόρ των 100μ. πεταλούδα, στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε έκτη στην πρώτη σειρά με 57.32, μένοντας λίγο μακριά από το ορόσημο του 57.25 που είχε κάνει το 2021, στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Η σημερινή της επίδοση την έφερε στη 10η θέση συνολικά, με την οκτάδα που προκρίθηκε στον αυριανό (28/7) τελικό να «κλείνει» στο 57.11 της Κινέζας Γιτίνγκ Γιου, χρόνος που δεν ήταν μακριά από τις δυνατότητες της Ντουντουνάκη.

Η Αμερικανίδα Γκρέτσεν Ουόλς, που δείχνει ασυναγώνιστη φέτος, δεν έκανε καλή κούρσα -για τα δεδομένα της- και μάλιστα μοιράστηκε την πρώτη θέση των ημιτελικών με τη Βελγίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρους Βανοτερντάικ, καθώς αμφότερες τερμάτισαν σε 56.07 (η Ουόλς έχει κάνει φέτος παγκόσμιο ρεκόρ με 54.60).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.