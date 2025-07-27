Λογαριασμός
Δέκατη και μια ανάσα από ρεκόρ η Ντουντουνάκη στα 100μ. πεταλούδα

Η Άννα Ντουντουνάκη άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα

κολύμβηση

Για επτά εκατοστά του δευτερολέπτου έχασε η Άννα Ντουντουνάκη το πανελλήνιο ρεκόρ των 100μ. πεταλούδα, στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κολύμβησης της Σιγκαπούρης. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε έκτη στην πρώτη σειρά με 57.32, μένοντας λίγο μακριά από το ορόσημο του 57.25 που είχε κάνει το 2021, στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Η σημερινή της επίδοση την έφερε στη 10η θέση συνολικά, με την οκτάδα που προκρίθηκε στον αυριανό (28/7) τελικό να «κλείνει» στο 57.11 της Κινέζας Γιτίνγκ Γιου, χρόνος που δεν ήταν μακριά από τις δυνατότητες της Ντουντουνάκη.

Η Αμερικανίδα Γκρέτσεν Ουόλς, που δείχνει ασυναγώνιστη φέτος, δεν έκανε καλή κούρσα -για τα δεδομένα της- και μάλιστα μοιράστηκε την πρώτη θέση των ημιτελικών με τη Βελγίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρους Βανοτερντάικ, καθώς αμφότερες τερμάτισαν σε 56.07 (η Ουόλς έχει κάνει φέτος παγκόσμιο ρεκόρ με 54.60).

