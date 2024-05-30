Ρέτσος: «Θα ζήσουμε κι άλλα»

Την πεποίθηση πως η κατάκτηση του Conference League θα είναι η αρχή και για άλλες μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη εξέφρασε ο Παναγιώτης Ρέτσος.

«Τα συναισθήματα δεν μπορώ να τα περιγράψω, είναι απίστευτα αυτά που ζήσαμε. Κι έχουμε να ζήσουμε κι άλλα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει τίποτα! Οπότε ανυπομονούμε», δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Είναι μεγάλη τιμή που ο Κώστας (Φορτούνης) κι εγώ ήμασταν αρχηγοί σε αυτόν τον αγώνα που νομίζω είναι ο μεγαλύτερος στην Ιστορία του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Το αφιερώνουμε σε όλον τον κόσμο, στον Ολυμπιακό, στις οικογένειές μας. Νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες στιγμές που έχουμε ζήσει όλοι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτήν την ομάδα», πρόσθεσε.

Επίσης, εξήρε τη σημασία που έχει το γεγονός ότι ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά μέσα από τα τμήματα υποδομής της ομάδας: «Σίγουρα σημαίνει ακόμα περισσότερα για εμένα που μεγάλωσα μέσα στις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Είμαι και Έλληνας και δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα να παίρνεις ευρωπαϊκό μέσα στη χώρα σου. Είναι το καλύτερο!».

Για το αν ο θρίαμβος αυτός αποτελεί «απάντηση» του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο Ρέτσος τόνισε:

«Εννοείται πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί, το έχουμε δείξει. Νομίζω η καλύτερη απάντηση δίνεται μέσα στο γήπεδο. Και σήμερα η απάντηση αυτή είναι προς όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν πει ένα λόγο παραπάνω, ένα λόγο κακό.

Αλλά εμείς αυτό που κάνουμε είναι να απαντάμε μέσα στο γήπεδο. Το κάνουμε για τους εαυτούς μας, για την ομάδα για όλο αυτόν τον κόσμο, για την ομάδα και δεν το κάνουμε για κανέναν άλλον».

Και τέλος στην ερώτηση αν θα θεωρούσε... τρελό κάποιον που πριν από λίγο καιρό θα προέβλεπε ότι θα ζούσε αυτή τη στιγμή, ο 26χρονος στόπερ ήταν κατηγορηματικός:

«Πολύ πιθανό... Ναι!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.