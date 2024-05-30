Αγγελόπουλοι: «Γράψατε ιστορία- Πολλά συγχαρητήρια σε όλους»

Τα θερμά τους συγχαρητήρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Conference League δίνουν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι μέσω μιας κοινής τους γραπτής δήλωσης.



«Η σημερινή μέρα βρίσκει την ομάδα ποδοσφαίρου στην κορυφή του Europa Conference League! Η σημερινή μέρα βρίσκει τον Ολυμπιακό να είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο.

Ένα μοναδικό επίτευγμα που δείχνει το μεγαλείο του Συνδέσμου.Ο Θρύλος μας έκανε υπερήφανους! Η επιτυχία είναι τεράστια και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, Βαγγέλη Μαρινάκη και την διοίκηση της ομάδας, τον κοουτς, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους συνεργάτες του, τον αρχηγό, Κώστα Φορτούνη και τους συμπαίκτες του. Γράψατε ιστορία», αναφέρουν.

