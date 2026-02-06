Ο Ντένζελ Γουάσινγκτον ήταν μεταξύ των πολλών λαμπερών θεατών στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σίξερς τα ξημερώματα (119-115).

Ο 71χρονος σπουδαίος ηθοποιός, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ, διέσχισε όλο το γήπεδο για να συναντήσει τον Λεμπρόν Τζέιμς και να τον αγκαλιάσει.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ντένζελ Γουάσινγκτον και οι δύο θεωρούνται κορυφαίοι στα πεδία τους.

Denzel walks all the way across the court to show love to LeBron. 🐐 to 🐐 pic.twitter.com/uau7v4Fza6 — Lakers Daily (@LakersDailyCom) February 6, 2026

