Αγκαλιά γιγάντων: Ο Ντένζελ Γουάσινγκτον διέσχισε το παρκέ για να συναντήσει τον Λεμπρόν Τζέιμς

Όμορφη στιγμή στο Λέικερς-Σίξερς με τον Ντένζελ Γουάσινγκτονκαι τον Λεμπρόν Τζέιμς

Τζέιμς Ουάσινγκτον

Ο Ντένζελ Γουάσινγκτον ήταν μεταξύ των πολλών λαμπερών θεατών στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Σίξερς τα ξημερώματα (119-115).

Ο 71χρονος σπουδαίος ηθοποιός, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ, διέσχισε όλο το γήπεδο για να συναντήσει τον Λεμπρόν Τζέιμς και να τον αγκαλιάσει.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ του ΝΒΑ έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ντένζελ Γουάσινγκτον και οι δύο θεωρούνται κορυφαίοι στα πεδία τους.

Πηγή: sport-fm.gr

