Άφησαν ελεύθερο τον Χέιζ-Ντέιβις οι Μπακς

Οι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του

Χέιζ Ντέιβις

Ελεύθερος από τους Μπακς έμεινε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Λίγες ώρες μετά την απόκτησή του με ανταλλαγή από τους Σανς, η ομάδα του Μιλγουόκι αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον περσινό MVP του Final 4 της Ευρωλίγκας.

Βάσει κανονισμών, οι άλλες ομάδες του ΝΒΑ έχουν δικαίωμα να πάρουν το συμβόλαιό του (2 εκατ. δολάρια μεικτά) για 48 ώρες μετά την αποδέσμευσή του και αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενος, τότε ο παίκτης θα είναι ελεύθερος να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτησή του έχοντας καταθέσει ήδη μεγάλη προσφορά, ενώ ενδιαφέρον έχει εκφράσει και ο Παναθηναϊκός.

Ο 31χρονος φόργουορντ των μπόρεσε να βρει ρόλο και χρόνο στους Σανς έχοντας 1,3 πόντους και 1,2 ριμπάουντ σε 7,2 λεπτά κατά μέσο όρο σε 27 αγώνες.

