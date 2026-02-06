Επιστρέφει σπίτι του με στόχο να επιστρέψει και στις νίκες ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Βίρτους Μπολόνια απόψε (21:15, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ΣΕΦ που αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο!

Την περασμένη Τρίτη, οι Πειραιώτες γνώρισαν την ήττα με 108-98 στην παράταση (95-95 η κανονική διάρκεια) από την Dubai BC, βλέποντας να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί 5 αγώνων που είχαν φτιάξει. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν παρουσίασε το καλό αγωνιστικό της πρόσωπο που είχε δείξει καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου, και παρότι πήγε να… κλέψει τη νίκη στο φινάλε, τελικά έβαλε μόλις ένα τρίποντο στο έξτρα πεντάλεπτο και γνώρισε, φυσιολογικά, την ήττα.

Στο 16-9 πλέον το ρεκόρ του Ολυμπιακού, παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας, με δύο νίκες λιγότερες από την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε., ενώ την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα (Πέμπτη 12/2).

Στα αγωνιστικά, εκτός δράσης παραμένουν οι Παπανικολάου, Νιλικίνα, μαζί με τον Μόρις, ενώ θα απουσιάσει και ο Λαρεντζάκης, ο οποίος υποστεί διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής. Σταθερά, εδώ και καιρό, παραμένουν στα… πιτς Φαλ και Έβανς.

Όσον αφορά τη Βίρτους Μπολόνια, βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-14. Έχει πανηγυρίσει μόνο μία νίκη στις 4 πιο πρόσφατες αγωνιστικές, ενώ την περασμένη Τετάρτη ηττήθηκε μέσα στην έδρα της με 80-70 από την ουραγό Βιλερμπάν. Έχει νικήσει μόνο στα 4 από τα 13 παιχνίδι που έχει δώσει μακριά από την έδρα της στη φετινή Ευρωλίγκα.

