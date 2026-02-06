Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Γιάγκουσιτς - Αναμένεται άμεσα στην Αθήνα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές του, καθώς έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τη Σλάβεν Μπέλουπο και τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς! Ο 20χρονος Κροάτης μέσος αναμένεται πολύ σύντομα –ακόμη και μέσα στην Παρασκευή– στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές, σε ένα deal που ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ (5,2 εκατ. ευρώ, συν μπόνους ύψους 800 χιλιάδων ευρώ και 20% ποσοστό μεταπώλησης).

Μετά την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, το «τριφύλλι» συνεχίζει να επενδύει σε νεαρούς διεθνείς ποδοσφαιριστές με υψηλή προοπτική, ενισχύοντας σημαντικά τον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Γιάγκουσιτς πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην Κροατία, με 7 γκολ και 6 ασίστ σε 20 εμφανίσεις, αγωνιζόμενος κυρίως ως δημιουργικός μέσος. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας του και ήδη μετρά συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

Οι πληροφορίες από την Κροατία ανέφεραν ήδη από το βράδυ της Πέμπτης ότι το deal βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Για τη Σλάβεν Μπέλουπο, εξάλλου, η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της, επιβεβαιώνοντας το πόσο υψηλά αποτιμάται ο Γιάγκουσιτς στην κροατική αγορά.

Όπως είχε τονίσει νωρίτερα στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Δεσύλλας, ο Παναθηναϊκός ήταν αποφασισμένος να το παλέψει μέχρι τέλους για την απόκτηση του ταλαντούχου Κροάτη ποδοσφαιριστή.

Το προφίλ του Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο ταλαντούχος χαφ ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σλάβεν Μπέλουπο, πέρασε για χρόνια από τα τμήματα υποδομής της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και επέστρεψε το 2021 στον σύλλογο που τον ανέδειξε. Από τότε εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της πρώτης ομάδας, μετρώντας συνολικά 65 συμμετοχές, 15 γκολ και 10 ασίστ.

Αριστεροπόδαρος, με ύψος 1,78 μ., μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «8άρι» όσο και ως «10άρι», ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει μία μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο το ρόστερ του και προσθέτει έναν παίκτη με σημαντικό μέλλον.

