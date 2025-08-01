Όσο ποιοτικός παίκτης και αν είναι ο Ντάγκλας Λουίζ, άλλο τόσο αποτυχημένη μεταγραφή θεωρείται για τη Γιουβέντους.

Η «γηραιά κυρία» κατάβαλε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ στην Άστον Βίλα το περασμένο καλοκαίρι, για να φέρει στο Τορίνο τον Βραζιλιάνο. Αυτός όμως δεν κατάφερε ποτέ να εγκλιματιστεί στα νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να «κολλήσει» στον πάγκο της Γιουβέντους.

Πλέον η ομάδα του Τούντορ ψάχνει τρόπο για να τον… ξεφορτωθεί και κλαμπ από την Αγγλία ενδιαφέρονται έντονα για την περίπτωση του.

Δημοσιεύματα από Ιταλία, αναφέρουν ότι η Νότιγχαμ Φόρεστ, του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον έχει κυκλώσει και αναμένεται άμεσα να κάνει κίνηση για να τον αποκτήσει.

