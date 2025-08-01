Ο Μάκης Γκαγκάτσης, μόλις υπέγραψε και οριστικοποίησε τη συμφωνία με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ώστε πλέον οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην Παιανία να γίνουν το νέο «σπίτι» της Εθνικής Ελλάδας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με την υπογραφή των συμβολαίων για το αθλητικό κέντρο "Γ. Βαρδινογιάννης", οι Εθνικές Ομάδες αποκτούν το σπίτι που θέλαμε να τους προσφέρουμε και αξίζουν να έχουν. Ευχαριστώ για ακόμα μία φορά τον κ. Γιώργο Βαρδινογιάννη, το όραμα του οποίου μετατρέπεται σήμερα σε εθνική κληρονομιά.

Η απόκτηση του αθλητικού κέντρου για τις ομάδες μας αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη και θεμέλιο λίθο του στρατηγικού προσανατολισμού μας, που άρχισε πριν από έναν χρόνο και συνεχίζεται αδιάλειπτα».

