Παγκόσμιο Υγρού Στίβου: Κατετάγη 5ος στον τελικό των 200μ. ύπτιο ο Σίσκος

Ο Απόστολος Σίσκος έκανε την προσπάθειά του και τερμάτισε 5ος στον μεγάλο τελικό των 200μ. ύπτιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στη Σιγκαπούρη

Σίσκος

Ο Απόστολος Σίσκος προετοιμάστηκε για τον τελικό, πήρε μέρος, έκανε την προσπάθειά του και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση.

Ο Έλληνας αθλητής που για δεύτερη φορά στην καριέρα του έδωσε το «παρών» σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου, έκανε χρόνο 1:55:13.

Με αυτή την επίδοση κατετάγη 5ος στον κόσμο, έχοντας φυσικά το πανελλήνιο ρεκόρ και όντας Πρωταθλητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια.

Λίγο μετά την κούρσα του, ο Απόστολος Σίσκος δήλωσε:

«Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό που κατάφερα, ο τελικός έχει πίεση. Έφερα καλύτερο αποτέλεσμα από πέρυσι. Ένιωθα τους Έλληνες μαζί μου. Δεν ήρθε το μετάλλιο. Την επόμενη φορά θα βελτιωθώ περισσότερο. Στο τελευταίο 50άρι ήθελα να τα δώσω όλα. Είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Το ατομικό μου ρεκόρ είναι πολλά υποσχόμενο».

