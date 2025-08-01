Επισημοποιήθηκε η παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού, η τροπολογία που είχε κατατεθεί προ ημερών ψηφίστηκε στη Βουλή, με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να περνά και επίσημα στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ για τα επόμενα 49 χρόνια.

Η συμφωνία προβλέπει ελάχιστες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 12 ετών, ενώ αποδίδει στο ΣΕΦ ποσοστό 30% των καθαρών εμπορικών εσόδων. Εξασφαλίζει τη διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων. Διατηρεί τη δωρεάν χρήση από την ΕΟΚ για τις εθνικές ομάδες. Δεν θίγει τις υπάρχουσες παραχωρήσεις (π.χ. Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, Ομοσπονδία Πινγκ Πονγκ). Σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού του ΣΕΦ.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων γνωστοποιήθηκαν και αλλαγές που αφορούν τις αθλητικές διατάξεις, με αυτοματοποιημένη διοικητική κύρωση από τη ΔΕΑΒ για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, αθλητές και προπονητές, σε περίπτωση εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς με έργο, καθώς επίσης και η κατάργηση, σε περίπτωση υποτροπής παραβατικής συμπεριφοράς, της επιβολής από τη ΔΕΑΒ της πρόσθετης κύρωσης διεξαγωγής μίας επιπλέον αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών.

Η ανακοίνωση:

«Με ευρεία συναίνεση ψηφίστηκαν στη Βουλή οι διατάξεις για τον Αθλητισμό, που εντάχθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενισχύοντας την προσπάθεια μεταρρύθμισης και θεσμικού εκσυγχρονισμού του ελληνικού αθλητικού οικοσυστήματος.

Οι νέες ρυθμίσεις απαντούν σε κρίσιμες ανάγκες του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού και εστιάζουν:

στην ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης,

στην κατοχύρωση της ισότητας των φύλων και της συμμετοχής των αθλητών,

στην οργάνωση βιώσιμων σωματείων,

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας,

στη δημιουργία νέων προοπτικών, μέσω της αξιοποίησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στην τοποθέτησή του στη Βουλή:

Πρόκειται για την τέταρτη νομοθετική μας παρέμβαση και για μία ακόμη φορά οι ρυθμίσεις μας υπερψηφίζονται από τη μεγάλη πλειοψηφία των κομμάτων — γεγονός που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα, τη στόχευση και τη διακομματική αποδοχή της δουλειάς μας.

Το αποτύπωμα είναι σαφές:

Περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία

Περισσότερη ισότητα και συμμετοχή

Περισσότερη θεσμική συνέπεια

Προσαρμογή του ελληνικού αθλητισμού στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο αθλητισμός ενώνει και γι’ αυτό η Πολιτεία οφείλει να του δίνει τα απαραίτητα εργαλεία. Με τον e-Kouros καταγράψαμε —πρώτοι στην Ευρώπη— όλα τα μετρήσιμα στοιχεία του αθλητισμού. Από αυτά προκύπτουν και οι πρωτοβουλίες μας: ενίσχυση της γυναικείας εκπροσώπησης, εκπαίδευση αθλητών ως μελλοντικών στελεχών, βιώσιμα σωματεία με προοπτική ανάπτυξης.

Προχωράμε με σχέδιο και πίστη, για έναν αθλητισμό πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο, πιο σύγχρονο»

Οι διατάξεις του τομέα Αθλητισμού έχουν ενταχθεί στο Δ’ Μέρος του Νομοσχεδίου «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή του Αγίου και Θεοβάδιστου όρους Σινά στην Ελλάδα», ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διατάξεις για τον αθλητισμό, απονομή ισόβιας σύνταξης σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες έτους 2025 και λοιπές ρυθμίσεις» από το άρθρο 91-113 (σ.83-101), ως κατατέθηκε κάτωθι:

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/13014946.pdf

Τα βασικότερα σημεία των αθλητικών διατάξεων:

Aυτοματοποιημένη διοικητική κύρωση (δεσμία αρμοδιότητα) από τη ΔΕΑΒ για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, αθλητές και προπονητές, σε περίπτωση εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς με έργο (πρόστιμο 50.000€ και σε επανάληψη της συμπεριφοράς διεξαγωγή μίας αθλητικής συνάντησης χωρίς θεατές).

Kατάργηση, σε περίπτωση υποτροπής παραβατικής συμπεριφοράς, της επιβολής από τη ΔΕΑΒ της πρόσθετης κύρωσης διεξαγωγής μίας (1) επιπλέον αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών.

Eκπροσώπηση και των δύο φύλων κατά τουλάχιστον 33,3%, από το 2028, στη διοικητική διαδικασία και στη διαμόρφωση των αποφάσεων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων αθλητικών φορέων, με εξαίρεση τα ποδοσφαιρικά όργανα όπου το ποσοστό ορίζεται στο 20%

Δυνατότητα ένταξης αθλητικών σωματείων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με νέα βάση υπολογισμού της αξίας των ακινήτων τους (μέγιστη τιμή δύο ανεξάρτητων εκτιμητών, αντί αντικειμενικής αξίας ΕΝΦΙΑ), δίνοντας λύση σε χρόνια οικονομικά αδιέξοδα και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια σε ερασιτεχνικά σωματεία, όπως ο Ερασιτέχνης Άρης.

Συμμετοχή χωρίς ψήφο ενός εν ενεργεία αθλητή/τριας του αθλητικού σωματείου στο Διοικητικό του Συμβούλιο.

Οι εκλογές, για το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε αθλητικού σωματείου, θα διεξάγονται πλέον εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, με θητεία τεσσάρων (4) ετών.

Ορισμός υπευθύνων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Κούρος) και Αθλητικής Ακεραιότητας και Αθλητικών Αξιών στα Διοικητικά Συμβούλια των αθλητικών σωματείων.

Αυτόνομη εκπροσώπηση και συμμετοχή του ποδοσφαίρου γυναικών, ως πανελλαδική Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Υποχρέωση υποβολής ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές/λογιστές, εκ μέρους αθλητικών Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Συνδέσμων και λοιπών αθλητικών φορέων που λαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, ετήσια τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή από άλλο φορέα του δημόσιου τομέα άνω των 100.000€.

Δυνατότητα συγχώνευσης αθλητικών σωματείων μόνο ως συνόλων και ταυτόχρονος αποκλεισμός της δυνατότητας συγχώνευσης επιμέρους τμημάτων αυτών.

Δυνατότητα χορήγησης άδειας λειτουργίας γραφείου ή εντευκτηρίου Παραρτήματος Λέσχης Φιλάθλων που λειτουργεί σε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Κατάργηση της απομείωσης της χρηματοδότησης (“ρήτρα παραβατικότητας”) των Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΑΕ), Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων.

Ορισμός του «ηλεκτρονικού αθλήματος» (e-sports) και ετήσιος έλεγχος νομιμότητας του καταλόγου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ενόψει της διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων e-sports υπό τη ΔΟΕ.

Πρόβλεψη ετήσιας αμοιβής (έως 0,5% των ιδίων εσόδων της αθλητικής Ομοσπονδίας) για τον εκτελεστικό Πρόεδρό της, εφόσον ο ετήσιος προϋπολογισμός της καλύπτεται αποκλειστικά από ίδια έσοδα και η Ομοσπονδία δεν λαμβάνει τακτικές ή έκτακτες χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Αθλητισμού.

Συμμετοχή Ελλήνων αθλητών και αθλητριών ποδηλασίας, με δελτίο σε σωματείο του εξωτερικού, στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, χωρίς εγγραφή σε ελληνικό σωματείο, όπως ακριβώς αυτό ορίζεται από τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδηλασίας UCI.

Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Διάταξη παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Παραχωρείται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για 49 έτη, με στόχο την αναβάθμιση του μπάσκετ και την καλύτερη αξιοποίηση της ιστορικής εγκατάστασης.

Η συμφωνία:

Προβλέπει ελάχιστες επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ σε 12 έτη.

Αποδίδει στο ΣΕΦ ποσοστό 30% των καθαρών εμπορικών εσόδων.

Εξασφαλίζει τη διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων.

Διατηρεί τη δωρεάν χρήση από την ΕΟΚ για τις εθνικές ομάδες.

Δεν θίγει τις υπάρχουσες παραχωρήσεις (π.χ. Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, Ομοσπονδία Πινγκ Πονγκ).

Σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία και τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού του ΣΕΦ.

Η μετατροπή του γηπέδου σε αμιγώς μπασκετική εγκατάσταση θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Η συμφωνία εφαρμόζεται με γνώμονα το ενωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων και βασίζεται σε αντίστοιχα πρότυπα όπως του ΟΑΚΑ στην Παναθηναϊκός και του Κλειστού των Άνω Λιοσίων στην ΚΑΕ ΑΕΚ».

