«Κατέθεσε πρόταση στη Ρόμα για τον Μπόβε η Νότιγχαμ Φόρεστ»

Σε διαπραγματεύσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Εντοάρντο Μπόβε, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται σύμφωνα με ιταλικά Μέσα η Νότιγχαμ Φόρεστ

Κινείται για την απόκτηση του Εντοάρντο Μπόβε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Όπως αποκάλυψε το ιταλικό «calciomercato», η ομάδα ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Μαρινάκη κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Ρόμα για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, η πρόταση της ομάδας της Premier League δεν ικανοποίησε τις απαιτήσεις των «τζιαλορόσι» (τον κοστολογούν στα 15 εκατ. ευρώ), όμως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίζονται, με τη Ρόμα να επιθυμεί να τον παραχωρήσει με μεταγραφή και όχι με δανεισμό.

