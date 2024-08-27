Τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη στην Κύπρο βρήκε -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα.
Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε δεύτερη προσθήκη παίκτη από τη Stoiximan Super League το φετινό καλοκαίρι, μετά και τη μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη από την ΑΕΚ.
Ο 28χρονος εξτρέμ τον τελευταίο καιρό ήταν σε αναζήτηση νέας ομάδας, αφού είχε ενημερωθεί μαζί με τον Ρούμπεν Πέρεθ από τον Ντιέγκο Αλόνσο πως δεν υπολογίζονται στον Παναθηναϊκό.
Έτσι, ο Αϊτόρ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Νησί της Αφροδίτης και το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα πάει ελεύθερος ή ως δανεικός, με το πρώτο ενδεχόμενο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, μιας και το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.
Με τον Παναθηναϊκό ο 28χρονος κατέκτησε δύο Κύπελλα (σκόρερ στον τελικό του 2022), μετρώντας 24 γκολ και 15 ασίστ σε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.