Τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη στην Κύπρο βρήκε -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- ο Αϊτόρ Κανταλαπιέντρα.



Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία αναμένεται να προχωρήσει σε δεύτερη προσθήκη παίκτη από τη Stoiximan Super League το φετινό καλοκαίρι, μετά και τη μεταγραφή του Γιώργου Αθανασιάδη από την ΑΕΚ.

Ο 28χρονος εξτρέμ τον τελευταίο καιρό ήταν σε αναζήτηση νέας ομάδας, αφού είχε ενημερωθεί μαζί με τον Ρούμπεν Πέρεθ από τονπως δεν υπολογίζονται στονΈτσι, ο Αϊτόρ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Νησί της Αφροδίτης και το μόνο που μένει να φανεί είναι αν θα πάειή ως, με το πρώτο ενδεχόμενο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, μιας και το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι» ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.Με τον Παναθηναϊκό ο 28χρονος κατέκτησε δύο Κύπελλα (σκόρερ στον τελικό του 2022), μετρώνταςκαισεσε όλες τις διοργανώσεις.

