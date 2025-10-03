Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο κόσμος της ομάδας ζητά την απόλυση του Ποστέκογλου



Το τραγικό ξεκίνημα του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ συνεχίστηκε με εντός έδρας ήττα από τη Μίντιλαντ (2-3) για το Europa League.

Μερίδα οπαδών της ομάδας ζητούσαν εν χορώ την απόλυση του Ελληνοαυστραλού προπονητή φωνάζοντας «Sucked in the morning». Ο Ποστέκογλου, που έχει ρεκόρ δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες σε έξι ματς σπάζοντας το αρνητικό ρεκόρ του Τζον Μπέινς από το… 1925 (!) αποδέχτηκε στωικά τις αποδοκιμασίες.

«Οι οπαδοί είναι απογοητευμένοι, έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη και την άκουσα. Τίποτα δεν με εκπλήσσει πια, μάλλον είναι το κλίμα στο οποίο βρισκόμαστε. Τίποτα δεν μπορώ να ελέγξω, η ευθύνη μου είναι να παίρνω νίκες», ανέφερε ο Ποστέκογλου.

«Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια των ανθρώπων αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα απέναντί μου, αλλά ποτέ δεν ανησυχώ για αυτό. Δεν είναι κάτι άγνωστο για μένα. Πιστεύω πραγματικά ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και όταν ξεπεράσουμε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας θα είμαστε σε καλό δρόμο. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το κοινό μας στηρίζει την ομάδα νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Φυσικά, θα προτιμούσα ο κόσμος να είναι αισιόδοξος. Αν αρχίσουμε να κερδίζουμε παιχνίδια ποδοσφαίρου, η ατμόσφαιρα θα αλλάξει», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

