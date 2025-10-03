Μπαρτσελόνα: Noκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Γιαμάλ αμφίβολος για Ολυμπιακό

Σταματημό δεν έχουν οι τραυματισμοί στην Μπαρτσελόνα! Μετά τον Γκάβι, τον Ραφίνια τον Ζοάν Γκαρθία και τον Φερμίν Λόπεθ, ένας νέος «πονοκέφαλος» προστίθεται για τον Χάνσι Φλικ!



Όπως ενημέρωσαν οι «μπλαουγκράνα» ο Λαμίν Γιαμάλ, παρότι επέστρεψε και αγωνίστηκε στην ήττα με σκορ 2-1 από την Παρί στο «Μονζουίκ» θα μείνει και πάλι εκτός για 2-3 εβδομάδες, παρότι οι ενοχλήσεις στη λεκάνη επανήλθαν και δεν του επιτρέπουν να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Αυτό σημαίνει ότι ο υπερταλαντούχος Ισπανός εξτρέμ, πιθανότατα να μην αγωνιστεί στο ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου, αλλά και στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη 10η αγωνιστική της La Liga, πέντε ημέρες αργότερα!

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas. pic.twitter.com/rf5OLCcAgI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 3, 2025

