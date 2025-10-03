Λογαριασμός
Noκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα, αμφίβολος για Ολυμπιακό και clasico

Οι ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν στη λεκάνη επανήλθαν, και η συμμετοχή του στο ματς με τον Ολυμπιακό και στο ντέρμπι με τη Ρεάλ είναι αμφίβολη

Μπαρτσελόνα: Noκ άουτ για 2-3 εβδομάδες ο Γιαμάλ αμφίβολος για Ολυμπιακό

Σταματημό δεν έχουν οι τραυματισμοί στην Μπαρτσελόνα! Μετά τον Γκάβι, τον Ραφίνια τον Ζοάν Γκαρθία και τον Φερμίν Λόπεθ, ένας νέος «πονοκέφαλος» προστίθεται για τον Χάνσι Φλικ!

Όπως ενημέρωσαν οι «μπλαουγκράνα» ο Λαμίν Γιαμάλ, παρότι επέστρεψε και αγωνίστηκε στην ήττα με σκορ 2-1 από την Παρί στο «Μονζουίκ» θα μείνει και πάλι εκτός για 2-3 εβδομάδες, παρότι οι ενοχλήσεις στη λεκάνη επανήλθαν και δεν του επιτρέπουν να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!

Αυτό σημαίνει ότι ο υπερταλαντούχος Ισπανός εξτρέμ, πιθανότατα να μην αγωνιστεί στο ματς με τον Ολυμπιακό για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League στις 21 Οκτωβρίου, αλλά και στο clasico με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για τη 10η αγωνιστική της La Liga, πέντε ημέρες αργότερα!

