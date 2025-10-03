Λογαριασμός
Formula 1 - Σιγκαπούρη: Νόρις και Λεκλέρ συγκρούστηκαν στo pit lane - Δείτε βίντεο

Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ είχαν μία δυνατή σύγκρουση κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στη Σιγκαπούρη μέσα στο pit lane

Formula 1

Πρωταγωνιστές σε ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε πλέον στη Formula 1 έγιναν οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σιγκαπούρης, οι δύο οδηγοί είχαν μια δυνατή σύγκρουση στο pit lane, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Βρετανού πιλότου της McLaren να υποστεί ζημιά.

Δείτε το βίντεο: 

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε η πράσινη σημαία στο FP2, ο δύο πιλότοι ξεκίνησαν από τα γκαράζ τους για τις δοκιμές.

Ωστόσο, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari βγήκε χωρίς να κοιτάξει, με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με τον Νόρις και να τον στείλει στον τοίχο και να υποστεί ζημιά στην εμπρός αεροτομή.

