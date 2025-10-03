Formula 1 - Σιγκαπούρη: Νόρις και Λεκλέρ συγκρούστηκαν στo pit lane - Δείτε βίντεο

Πρωταγωνιστές σε ένα περιστατικό που σπάνια βλέπουμε πλέον στη Formula 1 έγιναν οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σιγκαπούρης, οι δύο οδηγοί είχαν μια δυνατή σύγκρουση στο pit lane, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο του Βρετανού πιλότου της McLaren να υποστεί ζημιά.

Δείτε το βίντεο:

This doesn't happen often! 😮



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 💥#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου βγήκε η πράσινη σημαία στο FP2, ο δύο πιλότοι ξεκίνησαν από τα γκαράζ τους για τις δοκιμές.

Ωστόσο, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari βγήκε χωρίς να κοιτάξει, με αποτέλεσμα να υπάρξει επαφή με τον Νόρις και να τον στείλει στον τοίχο και να υποστεί ζημιά στην εμπρός αεροτομή.

