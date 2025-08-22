Αλυσιδωτές φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ δύο 24ωρα πριν την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Premier League, με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, οι «κόκκινοι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόλυσης του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, από την τεχνική ηγεσία και ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

Ο ίδιος δημοσιογράφος, επανήλθε με νέο δημοσίευμα στο «Χ» στο οποίο αναφέρει ότι ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτό του Άγγελου Ποστέκογλου!

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, θυμίζουμε ότι δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα μετά την απομάκρυνσή του από την Τότεναμ και η Νότιγχαμ δείχνει να εξετάζει σοβαρά την έναρξη της συνεργασίας της μαζί του!

Uno de los nombres que baraja el Nottingham Forest es el de Ange Postecoglou. https://t.co/nla5OQVszf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 22, 2025

