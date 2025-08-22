Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξετάζει Ποστέκογλου για αντικαταστάτη του Νούνο Εσπίριτο Σάντο η Νότιγχαμ

Το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου παρουσιάζεται ως το επικρατέστερο για την αντικατάσταση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αν ο Πορτογάλος αποχωρήσει από την Τότεναμ

Ποστέκογλου

Αλυσιδωτές φαίνεται ότι είναι οι εξελίξεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ δύο 24ωρα πριν την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Premier League, με αντίπαλο την Κρίσταλ Πάλας.

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, οι «κόκκινοι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόλυσης του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, από την τεχνική ηγεσία και ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

Ο ίδιος δημοσιογράφος, επανήλθε με νέο δημοσίευμα στο «Χ» στο οποίο αναφέρει ότι ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά είναι αυτό του Άγγελου Ποστέκογλου!

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός, θυμίζουμε ότι δεν έχει κλείσει σε κάποια ομάδα μετά την απομάκρυνσή του από την Τότεναμ και η Νότιγχαμ δείχνει να εξετάζει σοβαρά την έναρξη της συνεργασίας της μαζί του!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νότιγχαμ Φόρεστ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark