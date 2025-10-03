Europa League: Οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για 8άδα και 24άδα

Η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League βρήκε… χαμένες τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός δεν κεφαλαιοποίησε το «διπλό» στη Βέρνη επί της Γιουνγκ Μπόις (1-4), γνωρίζοντας την εντός έδρας ήττα με ανατροπή από τους Γκο Αχέντ Ιγκλς (1-2).

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, έμεινε στον έναν βαθμό που πήρε στην εντός έδρας πρεμιέρα απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ (0-0). Διότι δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα που απέκτησε στο Βίγκο από το γκολ του Κωνσταντέλια, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του «Football Meets Data», οι πιθανότητες των δύο ομάδων για την πρόκριση από τη League Phase άλλαξε σημαντικά. Ιδιαίτερα, όταν μιλάμε για την πρώτη 8άδα, αφού μειώθηκαν στο… ελάχιστο. Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον μόλις 8%, ενώ ο ΠΑΟΚ έπεσε στο 1%.

Όσον αφορά για την είσοδο στην 24άδα, το «τριφύλλι» έχει με το μέρος του τις πιθανότητες για πρόκριση, αγγίζοντας το 71%. Από πλευράς «δικέφαλου του βορρά», το ποσοστό έχει πέσει στο 42%.

