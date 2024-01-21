Η βαριά ήττα της Τράμπζονσπορ από τη Γαλατάσαραϊ αποτέλεσε το τελευταίο ματς του Τάσου Μπακασέτα, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να ετοιμάζεται να γίνει ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας αποχαιρέτησε την ομάδα της Τραπεζούντας, παραδεχόμενος πως θα ήθελε το αντίο να είναι διαφορετικό αλλά «μερικές φορές δεν παίρνεις αυτό που θέλεις στη ζωή».

Ο Μπακασέτας αποτέλεσε μέλος της Τράμπζον για τρία χρόνια, μετρώντας 33 γκολ και 24 ασίστ σε 121 ματς, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα και ένα Super Cup Τουρκίας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήταν ο τελευταίος μου αγώνας με τη φανέλα της Τράμπζονσπορ, μακάρι ο αποχαιρετισμός να ήταν καλύτερος, δεν ήθελα να φύγω με τέτοια ήττα, με τέτοιο σκορ. Μερικές φορές δεν παίρνεις αυτό που θέλεις στη ζωή. Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ όλη την Τουρκία, έλαβα αγάπη και σεβασμό εδώ».

