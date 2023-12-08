Ανακοίνωση σχετικά με τα θλιβερά επεισόδια που συνέβησαν την ώρα που στο «Μελίνα Μερκούρη» διεξαγόταν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για το League Cup του βόλεϊ, εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» αρχικά ευχήθηκαν ανώδυνη ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρότατα από τα επεισόδια και νοσηλεύεται, ενώ στη συνέχεια στάθηκε στον τρόπο που αντιμετώπισαν την κατάσταση οι επιτελάρχες της ΕΛ.ΑΣ., κάνοντας λόγο για τραγικές στιγμές με την ομηρία περίπου 500 φιλάθλων, σε μια απόφαση που θύμισε χούντα και τακτικές αντιποίνων των ναζί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Μετά τα πρωτόγνωρα χθεσινοβραδινά γεγονότα ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. οφείλει να καταγγείλει την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας για την τραγική αντιμετώπιση ενός θλιβερού περιστατικού, του σοβαρού τραυματισμού αστυνομικού υπαλλήλου, ο οποίος δίνει μάχη με την ζωή και του ευχόμαστε ανώδυνη ανάρρωση, όπως και σε όλους όσοι υπέστησαν τραυματισμούς και πνευμονολογικά προβλήματα από την αναιτιολόγητη αστυνομική βία.

Περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα έξω και μακριά από το γήπεδό διεξαγωγής του αγώνα από ομάδα ατόμων, τα οποία ουδεμία σχέση δεν είχαν με τον αγώνα, ούτε πριν ούτε μετά το συμβάν. Τονίζεται ότι τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά το νικηφόρο 1ο σετ για τον ΟΣΦΠ, του αγώνα βόλεΐ, δίχως προφανή λόγο και αιτία. Ο δε σοβαρός τραυματισμός έλαβε χώρα σε παράδρομο απόστασης σχεδόν πεντακοσίων μέτρων από το κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Γεγονότα που αποδεικνύουν ότι υποκινήθηκαν από ταραξίες οι οποίοι πιθανότατα δεν επέστρεψαν σε αυτό μετά τη λήξη τους αλλά αποχώρησαν προς άγνωστες κατευθύνσεις, καθώς θα ήταν πολύ εύκολο για την αστυνομία να τους εγκλωβίσει και να τους συλλάβει με βάση τις δυνάμεις που ήδη διέθετε στην περιοχή. Αντ’ αυτού η πανικόβλητη και τραγική αντίδραση των εποπτών της αστυνομίας ήταν να ρίξουν αμέτρητα χημικά και δακρυγόνα κοντά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να δηλητηριασθεί η ατμόσφαιρα εντός του κλειστού γηπέδου, να κινδυνεύσουν περίπου 800 παρευρισκόμενοι (αποστολές ομάδων, συνοδοί, παράγοντες του αγώνα και φίλαθλοι, ανήλικοι αθλητές Ακαδημιών και νεαροί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της ομάδας μας), να επικρατήσει πανικός σε οικογένειες και μικρά παιδιά και φυσικά να διακοπεί ο αγώνας (γεγονός που είναι το λιγότερο που μας ενδιαφέρει) καθόσον δεν ήταν δυνατή ούτε η έξοδος ούτε η παραμονή στο γήπεδο. Αυτή η τραγική ανεύθυνη και επικίνδυνη αντίδραση των επιτελαρχών της αστυνομίας συνεχίστηκε με τον ακόμη πιο τραγικό τρόπο.

Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία όχι μόνο την αθλητική, αποφασίστηκε η ΟΜΗΡΙΑ όλων των φιλάθλων, εντός του κλειστού γηπέδου, με τη χρήση βίας, επειδή τραυματίσθηκε αστυνομικός. Απόφαση η οποία προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο πανικό μεταξύ των φιλάθλων και επιτάθηκε επικίνδυνα από εστία φωτιάς σε εσωτερικούς χώρους του κλειστού γηπέδου από άγνωστη αιτία, η οποία ευτυχώς σβήστηκε με την άμεση παρέμβαση της Διοίκησης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και όχι της Πυροσβεστικής, η οποία δεν επιτρεπόταν να προσεγγίσει! Μετά από απεγνωσμένες εκκλήσεις της διοίκησης του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για ψυχραιμία, αποφασίστηκε από την αστυνομία η απελευθέρωση μόνο τον γυναικόπαιδων και των αθλητών των δύο ομάδων, κατακρατώντας παράνομα περίπου 500 φιλάθλους, δηλαδή όλους τους άντρες άνω των 15 ετών!! Απόφαση που θυμίζει ξεκάθαρα, όχι απλά χούντα αλλά τακτικές αντιποίνων των ΝΑΖΙ!! Δυστυχώς η αδυναμία τους να προλάβουν τα επεισόδια και η ανικανότητά τους να τα αντιμετωπίσουν, συνεχίστηκε με την απόφαση προσαγωγής εκατοντάδων ομήρων με κλούβες, στα μπουντρούμια της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής στην Πέτρου Ράλλη. Μεταξύ αυτών χορηγών, συνεργατών, υπαλλήλων, δημοσιογράφων, πατεράδων, αθλητών, πολλοί από τους οποίους ξυλοκοπήθηκαν και εξυβρίστηκαν χωρίς λόγο.

Ζήσαμε πραγματικά τραγικές στιγμές, με παιδιά να αποχαιρετούν τους πατεράδες με λυγμούς και φιλιά, γυναίκες να αγκαλιάζονται με τους συντρόφους και φίλους τους! Σε όλους αυτούς δηλώνουμε με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο ότι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα σταθεί στο πλευρό τους με κάθε τρόπο, μέχρι την πλήρη ηθική και ψυχολογική τους αποκατάσταση.

Τέλος προς την πολιτική και φυσική ηγεσία της αστυνομίας, απευθύνουμε δύο απλά ερωτήματα: Αλήθεια σκοπεύετε να εφαρμόσετε στο μέλλον την ίδια τακτική ομηρίας σε κάθε κλειστό ή ανοιχτό χώρο συνάθροισης κόσμου σε περίπτωση τραυματισμού αστυνομικού; Αλήθεια θα εφαρμόσετε την ίδια τακτική και σε περίπτωση τραυματισμού οποιουδήποτε φιλάθλου; Σε αυτή την περίπτωση κύριοι, δεν έχετε παρά να καταθέσετε τις αστυνομικές σας ταυτότητες και να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΧΘΕΣ, ζητώντας ταπεινά συγνώμη τόσο από τον σοβαρά τραυματισμένο συνάδελφο σας όσο και τους οικείους του και την ελληνική κοινωνία. Να κλειστείτε σπίτια σας με σβησμένα τα φώτα και να αναλογισθείτε ότι, εν έτη 2023 αποφασίζετε να εκφράσατε με τον πιο φασιστικό τρόπο το μακρύ χέρι της κρατικής εξουσίας, στην απεγνωσμένη σας προσπάθεια να καλύψετε την ανικανότητά σας, στην εκτέλεση των κυβερνητικών και αστυνομικών σας καθηκόντων.

Στην περίπτωση δε που η αναισθησία σας υπερνικήσει τις ενοχές σας και παραμείνετε στις θέσεις σας, θα είστε για πάντα στιγματισμένοι για το κακό που προκαλέσατε στον άτυχο συνάδελφο σας, με την ανικανότητά σας να εκτελέσετε το καθήκον πρόληψης επεισοδίων. Καθώς επίσης και σε εκατοντάδες φιλάθλους που υπέστησαν και συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι και αυτή τη στιγμή ξυλοδαρμούς, εξυβρίσεις και αναιτιολόγητη βίαιη συμπεριφορά κατά την διάρκεια της ομηρίας τους η οποία συνεχίζεται χωρίς νόμιμη αιτία.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα συνεχίζει να υπερασπίζεται αδιαπραγμάτευτα τις αξίες και τα ιδανικά της Δημοκρατικής Αθλητικής – και όχι μόνο Ιστορίας του, ενεργώντας κάθε απαραίτητη ενέργεια προς κάθε πολιτική αθλητική και δικαστική αρχή».

