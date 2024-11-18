Ο Brock Bowers των Las Vegas Raiders έγραψε ιστορία για το NFL την Κυριακή, καθώς έγινε ο πρώτος rookie tight end με τουλάχιστον 13 πιασίματα και 120 receiving yards σε ένα μόνο παιχνίδι (έγινε επίσης ο μόνος τέταρτος παίκτης σε οποιαδήποτε θέση που κατέγραψε τέτοιους αριθμούς). Αλλά ο Bowers μπορεί να απέκτησε μεγαλύτερη φήμη για τον εορτασμό του, που ήταν εμπνευσμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, για την προσέγγισή του στο third-quarter touchdown με τους Miami Dolphins.

«Τους έχω δει όλους να το κάνουν», είπε ο Bowers στο USA Today μετά το παιχνίδι. «Είδα τον αγώνα του UFC [Σάββατο] το βράδυ και ο Jon Jones το έκανε. Μου αρέσει να παρακολουθώ UFC, έτσι το είδα και το σκέφτηκα ότι ήταν ωραίο».

Ο Jones εκτέλεσε τη χορευτική κίνηση του Τραμπ το βράδυ του Σαββάτου, αφού επιβλήθηκε επί του Stipe Miocic κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για τον τίτλο βαρέων βαρών στο UFC στο Madison Square Garden. Ο Τραμπ, ο εκλεγμένος πρόεδρος, καθόταν στην πρώτη σειρά και ο Jones άφησε τον Τραμπ να κρατήσει τη ζώνη του τίτλου του μετά τον αγώνα.

Ο Bowers δεν ήταν ο μόνος μεταξύ των παικτών του NFL που χόρεψε σαν τον Τραμπ για να γιορτάσει τις μεγάλες επιτυχίες την Κυριακή. Ο wide receiver των Tennessee Titans, Calvin Ridley, υιοθέτησε τον χορό κατά την ήττα της ομάδας του από τους Minnesota Vikings.

Ο Za'Darius Smith και ο Malcolm Rodriguez των Detroit Lions έκαναν, επίσης, τον χορό Trump κατά τη διάρκεια της νίκης τους επί των Jacksonville Jaguars.

O αμυντικός των San Francisco 49ers, Nick Bosa έκανε τον «χορό Τραμπ» ενώ πανηγύριζε τη νίκη της ομάδας του επί των Tampa Bay Buccaneers στις 10 Νοεμβρίου. Το NFL είχε προηγουμένως επιβάλει πρόστιμο $11.255 στον Bosa επειδή φορούσε καπέλο «Make America Great Again» ενώ είχε μια τηλεοπτική συνέντευξη στο NBC με τον συμπαίκτη του Brock Purdy μετά τη νίκη του Σαν Φρανσίσκο επί των Dallas Cowboys στις 27 Οκτωβρίου (το πρωτάθλημα θεώρησε το καπέλο παραβίαση των κανόνων του για τη στολή και τον εξοπλισμό).

Ο Bosa ήταν εδώ και καιρό ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του Τραμπ μεταξύ των παικτών του NFL και ο τότε Πρόεδρος Τραμπ τον συνεχάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού οι 49ers επέλεξαν τον Bosa ως Νο. 2 του ντραφτ του NFL 2019.

Κατά την πρώτη του θητεία ως πρόεδρος, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο παίκτες του NFL όπως ο πρώην αρχηγός των 49ers Colin Kaepernick και άλλουσ που γονάτισαν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου για να ευαισθητοποιήσουν σχετικά την κοινωνική αδικία. Την παραμονή της δεύτερης θητείας του Τραμπ ορισμένοι παίκτες του NFL φαίνονται πιο άνετοι να μιμηθούν τον πρόεδρο αντί να διαμαρτυρηθούν εναντίον του.

Πηγή: The Washington Post

