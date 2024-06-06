Ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Ο δεύτερος τελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ΑΚΤΟΡ έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Παρασκευή (07/06) τους «πράσινους» στο κατάμεστο ΣΕΦ, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει τη νίκη που θα τη φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο και το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να ψάχνει το break που θα ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1.

Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα πάντα πριν το τζάμπολ και στις 21:30 ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο παρκέ, σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο, για ρεπορτάζ, σχόλια και φυσικά τις δικές ας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ, αύριο στις 21:30.

Ζήστε ακόμη ένα ντέρμπι αιωνίων στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.