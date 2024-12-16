Το MSN… ανταμώνει ξανά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει ο Σάσα Ταβολιέρι, ο Νεϊμάρ έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι. Εκεί όπου βρίσκονται ήδη ο Μέσι και ο Σουάρες και μπορεί τη μαγική τριάδα, που θαυμάσαμε για μερικά χρόνια στην Μπαρτσελόνα, να την… απολαύσουμε και πάλι.

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στα πρόθυρα αποχώρησης από την Αλ Χιλάλ, με τους Σαουδάραβες να επιθυμούν να «σπάσουν» το τεράστιο συμβόλαιο, που έχουν με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος, μάλιστα, δεν έχει προσφέρει.

Ο Νεϊμάρ βλέπει ως μια θετική εμπειρία το MLS και την ομάδα της Ίντερ Μαϊάμι και μένει να φανεί αν μπορούν οι δύο πλευρές να φτάσουν σε συμφωνία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.