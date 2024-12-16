Ελευθεριάδου και Πλατανιώτη υποψήφιες για τα βραβεία των κορυφαίων της Ευρώπης

Δύο Ελληνίδες αθλήτριες περιλαμβάνονται στις υποψηφιότητες της European Aquatics για τα βραβεία των κορυφαίων του υγρού στίβου για το έτος 2024. Η Νικόλ Ελευθεριάδου, που μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αποχώρησε από την ενεργό δράση, βρίσκεται στην πεντάδα των υποψηφίων για την καλύτερη πολίστρια της «Γηραιάς Ηπείρου», μαζί με την Ισπανίδα Μπέα Ορτίθ, την Ουγγαρέζα Ρίτα Κέστελι και τις Ολλανδές Σαμπρίνα Φαν ντερ Σλουτ και Σιμόνε Φαν ντε Κράατς.

Ελληνική παρουσία υπάρχει και στην πεντάδα των υποψηφίων στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με την πρωταθλήτρια κόσμου Ευαγγελία Πλατανιώτη να διεκδικεί το βραβείο, μαζί με την Βασιλική Αλεξανδρή (Ελληνίδα, που όμως εκπροσωπεί την Αυστρία), την Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ και τα ντουέτα των Κέιτ Σόρτμαν/Ιζαμπελ Θορπ (Μεγάλη Βρετανία) και των αδελφών Μπρέγκιε και Νούρτιε Ντε Μπράουβερ (Ολλανδία).

Τον τίτλο του καλύτερου πολίστα της Ευρώπης για το 2024 διεκδικούν ο Ισπανός Άλβαρο Γρανάδος, ο Σέρβος Ντούσαν Μάντιτς, οι Κροάτες Λόρεν Φάτοβιτς και Μάρκο Μπίγιατς και ο Ούγγρος Σόμα Βόγκελ. Στην κατηγορία αυτή, οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκτός από μία σαρωτική νίκη του Μάντιτς θα θεωρηθεί κολοσσιαία έκπληξη. Το ίδιο ισχύει και στην ανδρική κολύμβηση με τον Γάλλο τετράκις Ολυμπιονίκη Λεόν Μαρσάν, ο οποίος έχει ως συνυποψηφίους τον Ιρλανδό Ντάνιελ Γουίφεν, τον Ρουμάνο Νταβίντ Ποποβίτσι, τον Ούγγρο Κριστόφ Μίλακ και τον Ιταλό Τόμας Τσέκον. Απόλυτο φαβορί υπάρχει και στις γυναίκες και είναι η Σουηδή Σάρα Σιέστρεμ, με αντιπάλους την Ισραηλινή Αναστασία Γκορμπένκο, τη Γαλλίδα Αναστασία Κιρπιτσνίκοβα, τη Γερμανίδα Ιζαμπελ Γκόζε και την Ολλανδή Τες Σάουτεν.

Στις καταδύσεις, υποψήφιοι στους άνδρες είναι ο Γάλλος Ζιλ Μπουγέ, ο Ιταλός Ματέο Σαντόρο, οι Βρετανοί Νόα Γουίλιαμς και Τομ Ντάλεϊ και ο Ουκρανός Ολέκσι Σερέντα, ενώ στις γυναίκες η Ισπανίδα Ανα Καρβαχάλ, η Ιταλία Κιάρα Πελακάνι και οι Βρετανίδες Αντρεα Σπαντολίνι-Σιριέιξ, Λόις Τόουλσον και Σκάρλετ Μιου Τζένσεν. Για την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, το βραβείο στους άνδρες διεκδικούν οι Ούγγροι Νταβίντ Μπέτλεχεμ και Κριστόφ Ρασόβσκι, ο Ιταλός Ντομένικο Ατσερέντζα, ο Γάλλος Μαρκ-Αντουάν Ολιβιέ και ο Γερμανός Ολιβερ Κλέμετ, ενώ στις γυναίκες υποψήφιες είναι οι Ιταλίδες Μπάρμπαρα Ποτσομπόν και Τζινέβρα Ταντεούτσι, η Γερμανίδα Λεόνι Μπεκ, η Ισπανίδα Μαρί ντε Βαλντές και η Ολλανδή Σάρον Φαν Ρούβεντααλ. Στην καλλιτεχνική κολύμβηση ανδρών υποψήφιοι είναι ο Ισπανός Ντένις Γκονζάλεθ, οι Ιταλοί Φίλιπο Πελάτι και Τζόρτζιο Μινισίνι, ο Γερμανός Φρίτχοφ Ζάιντελ και ο Βρετανός Ραντζούο Τόμπλιν. Τέλος, βραβεία θα υπάρχουν και για τις καταδύσεις από μεγάλο ύψος (high diving), με υποψήφιους τους Εϊντεν Χέσλοπ (Βρετανία), Κάρλος Χιμένο (Ισπανία), Καταλίν-Πέτρου Πρέντα (Ρουμανία), Κονσταντίν Ποποβίτσι (Ρουμανία) και Γκάρι Χαντ (Γαλλία) και υποψήφιες τις Αννα Μπάντερ (Γερμανία), Ελίζα Κοζέτι (Ιταλία), Γκίνι Φαν Κατβάικ (Ολλανδία), Μαντλίν Μπαγιόν (Γαλλία) και Μόργκαν Χερκουλάνο (Ελβετία).

Η European Aquatics διενεργεί ανοιχτή ψηφοφορία για το κοινό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της (https://www.len.eu/awards-2024/), η οποία θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα σε ποσοστό 30%. Το υπόλοιπο 70% θα προκύψει από τις ψήφους των χωρών-μελών και της τεχνικής επιτροπής της ΕΑ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.