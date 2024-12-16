Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία σπουδαία ενέργεια.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ θέλοντας να μοιράσει δώρα, αυτόγραφα και χαμόγελα στους μικρούς φίλους της ομάδας, τους οποίους και αποκαλεί «ήρωες».

Με μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του συλλόγου στα social media, η ΠΑΕ έδειξε την έμπρακτη υποστήριξη της, στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

“Μοιράζοντας χαμόγελα και δύναμη! 🟢⚪️ Οι ποδοσφαιριστές μας επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, προσφέροντας δώρα, αυτόγραφα και στιγμές χαράς στους μικρούς μας ήρωες. 💚 #Panathinaikos #paofc #mitera #ygeia pic.twitter.com/0BSltxaQX2 — Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 16, 2024

