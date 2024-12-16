Λογαριασμός
«Μοιράζοντας χαμόγελα και δύναμη»: Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Σε μία πολύ όμορφη ενέργεια προχώρησε ο Παναθηναϊκός, με ποδοσφαιριστές της ομάδας να επισκέπτονται το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, προσφέροντας δώρα στους μικρούς φίλους του «τριφυλλιού».

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επισκέφθηκαν το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μία σπουδαία ενέργεια.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας επισκέφθηκε το νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ θέλοντας να μοιράσει δώρα, αυτόγραφα και χαμόγελα στους μικρούς φίλους της ομάδας, τους οποίους και αποκαλεί «ήρωες».

Με μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς του συλλόγου στα social media, η ΠΑΕ έδειξε την έμπρακτη υποστήριξη της, στα παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Παναθηναϊκός
