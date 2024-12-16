Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Euroleague είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η Euroleague συνεχίζεται, με τους «αιώνιους» να θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες απέναντι σε ιταλικές ομάδες, έχοντας για 6 ο παίκτη τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
Την Τρίτη (17.12) στο κλειστό του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει ραντεβού με την Αρμάνι Μιλάνο στις 21:15.
Την προσπάθεια των παικτών του Εργκίν Αταμάν να βγουν νικητές απέναντι στην ομάδα του Έτορε Μεσίνα περιγράφει ο Γιώργος Πετρίδης.
Την Τετάρτη (18.12) είναι η σειρά του Ολυμπιακού υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Βίρτους Μπολόνια, επίσης στις 21: 15, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει να επανέλθει στις επιτυχίες.
Μεταδίδει ο Νίκος Ζέρβας. Και όπως πάντα μετά τη λήξη των αγώνων, σχόλια, ρεπορτάζ και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές μας.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΚΤΟR-ARMANI MILANO την Τρίτη στις 21:15 και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-VIRTUS την Τετάρτη, την ίδια ώρα.
Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!
