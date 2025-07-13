Τέσσερις ομάδες του NBA «ψάχτηκαν» για ΛεΜπρόν Τζέιμς

Παρότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν έχει αιτηθεί επίσημα ανταλλαγή, το όνομά του έχει μπει για τα καλά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Σύμφωνα με πηγές από το ΝΒΑ, τέσσερις διαφορετικές ομάδες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπό του, Ριτς Πολ, για το ενδεχόμενο μετακίνησής του: οι Γουόριορς, οι Μάβερικς, οι Κλίπερς και οι Καβαλίερς.

Αν και δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη πρόταση, οι συγκεκριμένες ομάδες ήθελαν na διαπιστώσουν αν ο Τζέιμς είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής φανέλας. Ο ίδιος πάντως, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Summer League στο Λας Βέγκας, επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας απλώς: «Δεν έχω να πω κάτι».

