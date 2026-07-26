Η χθεσινή αποκάλυψη (24/7) του Λεμπρόν Τζέιμς ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι οι Φιλαδέλφεια Σίξερς έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία και ενδέχεται να προκαλέσει στο άμεσο μέλλον ντόμινο εξελίξεων στο μεταγραφικό τοπίο.



Την ίδια ώρα, εντυπωσιακός είναι ο αντίκτυπος στο εμπορικό κομμάτι των Σίξερς και συγκεκριμένα στις τιμές των εισητηρίων. Ειδικότερα, η επισημοποίηση της μεταγραφής του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Φιλαδέλφεια 76ers είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση ζήτησης των εισιτηρίων με τις τιμές να εκτοξεύονται μέσα σε λίγα λεπτά, παρότι πρόκειται ακόμη για αγώνες προετοιμασίας.

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το φιλικό της 16ης Οκτωβρίου απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς στο Xfinity Mobile Arena. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας SeatGeek, η χαμηλότερη διαθέσιμη τιμή εισιτηρίου αυξήθηκε από τα 107 δολάρια, αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής, φτάνοντας μέχρι και τα 540 δολάρια.



Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το παρόν οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια μόνο για δύο αναμετρήσεις της preseason των 76ers, καθώς το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου του NBA για τη σεζόν 2026-27 δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Επομένως, όταν αυτά γίνουν διαθέσιμα ενδέχεται να παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερες αυξητικές τάσεις.

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