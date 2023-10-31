Απόλυτος κυρίαρχος, παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας ζωντανός ποδοσφαιρικός «μύθος». Ο Λιονέλ Μέσι - κατά πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που πάτησε ποτέ το πόδι του στα γήπεδα της γης - κατέκτησε για 8η φορά στην υπέρλαμπρη καριέρα του τη «Χρυσή Μπάλα» του «France Football» και πρόσθεσε άλλο ένα λαμπερό «διαμάντι», στο ποδοσφαιρικό... στέμμα του.

Σε μία ολόλαμπρη τελετή στο «Théâtre du Châtelet», o Ντέηβιντ Μπέκαμ ανακοίνωσε τον νικητή και ο «Pulga» σήκωσε για 8η φορά στα χέρια του τη «Χρυσή Μπάλα», ανεβάζοντας στις τρεις κατακτήσεις τη διαφορά του από έναν άλλον τεράστιο ποδοσφαιριστή, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει κατακτήσει το σχετικό βραβείο 5 φορές.

Ο ευτυχισμένος Μέσι με τους τρεις γιους του στη σκηνή μετά την απονομή

Ο 36χρονος σούπερ σταρ, λιγότερο από ένα χρόνο μετά τη στέψη του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, κατέκτησε για 8η φορά τη «Χρυσή Μπάλα» στην 67η «έκδοσή» της, αφήνοντας πίσω του στο βάθρο του νικητή τον Νορβηγό Έρλινγκ Χάαλαντ (2ος) ο οποίος έκανε το τρεμπλ με τη Μάντσεστερ Σίτι και τον Γάλλο δευτεραθλητή κόσμου με τους «τρικολόρ», Κιλιάν Μπαπέ (3ος).

Ο Μέσι κέρδισε μάλιστα το βραβείο στην πρώτη επαγγελματική του χρονιά εκτός Ευρώπης, έχοντας αφήσει την Παρί έπειτα από δύο χρόνια στο «Παρκ Ντε Πρενς» για την Ίντερ Μαϊάμι της αμερικανικής MLS.

Η συγκλονιστική αφιέρωση στον Μαραντόνα: «Ντιέγκο, όπου κι αν είσαι αυτό είναι για σένα»

Ο Μέσι, λίγο μετά την απονομή της 8ης «Χρυσής Μπάλας» στην ολόλαμπρη καριέρα του, αφιέρωσε το κορυφαίο ατομικό τρόπαιο του ποδοσφαίρου, στον ανεπανάληπτο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος θα έκλεινε την σήμερα (30/10) 63 χρόνια ζωής.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με ψήφισαν. Θέλω να το μοιραστώ με τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Αργεντινής για αυτά που πετύχαμε. Με τον Χούλιαν Άλβαρες, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον Λαουτάρο, να το μοιραστώ και με το τεχνικό επιτελείο.

Θέλω να πω πολύ καλά λόγια για τον Κιλιάν Μπαπέ, έκανε φοβερή σεζόν, όπως και ο Χάαλαντ... Ήταν εντυπωσιακοί και οι δύο. Σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα πάρουν αυτό το βραβείο και οι δύο. Είμαι τυχερός γιατί έχω βιώσει τέτοιες βραβεύσεις όλα αυτά τα χρόνια.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με βοήθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Αυτό που μου έλειπε ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο, το καταφέραμε και έκτοτε έχω πάρει πολλή αγάπη απ’ τους συμπατριώτες μου. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου που ήταν δίπλα μου και στις άσχημες στιγμές.

Με τη βοήθεια της οικογένειάς μου έχω εκπληρώσει όλους τους στόχους μου στο ποδόσφαιρο. Άφησα τελευταίο τον Ντιέγκο Μαραντόνα... Λάτρευε το ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ στα γενέθλια του Μαραντόνα και το μοιραζόμαστε μαζί του. Ντιέγκο, όπου κι αν είσαι αυτό είναι για σένα. Αυτό το βραβείο το μοιράζομαι με όλους εσάς στην Αργεντινή.

Όλα τα βραβεία είναι ιδιαίτερα, το πιο σημαντικό είναι αυτό που κατακτάς με την ομάδα σου και όχι οι ατομικές διακρίσεις. Είδαμε την Σίτι που τα κατέκτησε όλα, είναι ωραίο να παίρνεις την αναγνώριση αλλά το πιο σημαντικό βραβείο είναι το ομαδικό».

Η τελική κατάταξη της «Χρυσής Μπάλας» για το 2023:

1. Λιονέλ Μέσι (Παρί Σεν Ζερμέν/Ίντερ Μαϊάμι)

2. Έρινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

3. Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

4. Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι)

5. Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι)

6. Βινίσιους (Ρεάλ)

7. Χουλιάν Άλβαρες (Μάντσεστερ Σίτι)

8. Βίκτορ Όσιμεν (Νάπολι)

9. Μπερνάρντο Σίλβα (Μάντσεστερ Σίτι)

10. Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ)

11. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

12. Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι (Μπαρτσελόνα)

13. Γιασίν Μπουνού (Σεβίλλη/Αλ Χιλάλ)

14. Ιλκάι Γκιντογκάν (Μάντσεστερ Σίτι/Μπαρτσελόνα)

15. Εμιλιάνο Μαρτίνες (Άστον Βίλα)

16. Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ/Αλ Ιτιχάντ)

17. Κβίχτσα Κβαρατσχέλια (Νάπολι)

18. Τζουντ Μπέλιγχαμ (Ντόρτμουντ/Ρεάλ Μαδρίτης)

19. Χάρι Κέιν (Τότεναμ/Μπάγερν)

20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21. Αντουάν Γκριεζμάν (Ατλέτικο)

22. Κιμ Μιν-Γιάε (Νάπολι/Μπάγερν)

23. Αντρέ Ονανά (Ίντερ/Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

24. Μπουκαγιό Σακά (Άρσεναλ)

25. Γιόσκο Γκβάρντιολ (Λειψία/Μάντσεστερ Σίτι)

26. Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν)

27. Νικολό Μπαρέλα (Ίντερ)

28. Ραντάλ Κολό Μουανί (Άιντραχτ/Παρί Σεν Ζερμέν)

29. Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ)

30. Ρούμπεν Ντίας (Μάντσεστερ Σίτι)

