Νέες αλλαγές αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ σε ό,τι αφορά στη μορφή του All-Star Game, προκειμένου να του δώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την περυσινή αποτυχημένη εκδοχή του.

Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του ESPN, η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριών ομάδων, με τις δύο να αποτελούνται από Αμερικανούς παίκτες και την άλλη να έχει διεθνείς αστέρες στη σύνθεσή της.

Παράλληλα, η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις άλλες δύο από μία φορά, σε αγώνες διάρκειας τεσσάρων δωδεκαλέπτων, όπως ισχύει και στα… κανονικά παιχνίδια της Λίγκας, δηλαδή.

Εκτός αυτού, θα αλλάξει και η ώρα διεξαγωγής του All-Star Game, που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Intuit Dome, την έδρα των Λ.Α. Κλίπερς, με το τζάμπολ να γίνεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η εν λόγω πρόταση παρουσιάστηκε στην επιτροπή κανονισμών του ΝΒΑ και η πρώτη αντίδραση ήταν θετική, γεγονός που φέρνει το νέο format ακόμη πιο κοντά στην υλοποίησή του.

