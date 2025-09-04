Λογαριασμός
Αλλάζει ξανά το All-Star Game του ΝΒΑ: Τρεις ομάδες, η μια με «διεθνείς αστέρες»

Ρεπορτάζ στις ΗΠΑ καταγράφει την απόφαση του ΝΒΑ να αλλάξει εκ νέου τη μορφή διεξαγωγής του All-Star Game του 2026, όπου θα αγωνιστούν 3 ομάδες μεταξύ τους

NBA All Star

Νέες αλλαγές αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ σε ό,τι αφορά στη μορφή του All-Star Game, προκειμένου να του δώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά την περυσινή αποτυχημένη εκδοχή του.

Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ του ESPN, η διοργάνωση του 2026 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή τριών ομάδων, με τις δύο να αποτελούνται από Αμερικανούς παίκτες και την άλλη να έχει διεθνείς αστέρες στη σύνθεσή της.

Παράλληλα, η κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις άλλες δύο από μία φορά, σε αγώνες διάρκειας τεσσάρων δωδεκαλέπτων, όπως ισχύει και στα… κανονικά παιχνίδια της Λίγκας, δηλαδή.

Εκτός αυτού, θα αλλάξει και η ώρα διεξαγωγής του All-Star Game, που θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Intuit Dome, την έδρα των Λ.Α. Κλίπερς, με το τζάμπολ να γίνεται το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η εν λόγω πρόταση παρουσιάστηκε στην επιτροπή κανονισμών του ΝΒΑ και η πρώτη αντίδραση ήταν θετική, γεγονός που φέρνει το νέο format ακόμη πιο κοντά στην υλοποίησή του.

Πηγή: sport-fm.gr

