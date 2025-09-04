Πολλά δάκρυα, από τις αμέτρητες οδυνηρές ήττες και αρκετό... αίμα, από τις «σφαγές» που έχουν κατά καιρούς γίνει εις βάρος της, περιλαμβάνει η προϊστορία των αναμετρήσεων της Ελλάδας με την Ισπανία. Των δύο ομάδων που αναμετρώνται στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης φάσης του Ευρωμπάσκετ. Ακόμη και σε περιόδους που η «επίσημη αγαπημένη» ήταν σούπερ, η «φούρια ρόχα» είχε τον τρόπο να την κερδίζει στερώντας της, ειδικά μέσα στον 21ο αιώνα, πολλά μετάλλια. Αξίζει να σημειωθεί πως με αφετηρία τον τελικό του Παγκοσμίου του 2006, οι Ίβηρες έχουν κερδίσει οκτώ από τα εννιά παιχνίδια τους απέναντι στην Εθνική ομάδα και πολλές από αυτές τις ήττες πόνεσαν. Και πόνεσαν πολύ…

Η ανώμαλη προσγείωση μετά το θαύμα

Στις 3/9/2006 η Ελλάδα ερχόταν από τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της έχοντας επιβληθεί 101-95 της Team USA στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο τελικός με την Ισπανία φάνταζε του χεριού της, ειδικά από τη στιγμή που ο Πάου Γκασόλ ήταν νοκ άουτ λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, η ελληνική ομάδα παρουσιάστηκε «άδεια» σωματικά και πνευματικά, οι αντίπαλοι έκαναν το τέλειο παιχνίδι και το χρυσό χάθηκε με βαριά ήττα, 70-47.

«Σφαγή» από τις λίγες

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ελλάδα πήγε στο Ευρωμπάσκετ του 2007 για να υπερασπιστεί τον τίτλο της, αλλά οι οικοδεσπότες, με πολλή βοήθεια από την διαιτησία, δεν της το επέτρεψαν. Στις 15 Σεπτεμβρίου, στον ημιτελικό της Μαδρίτης, η Εθνική ομάδα έκανε συγκινητική προσπάθεια, όμως τα σφυρίγματα που ήταν εξόφθαλμα υπέρ της οικοδέσποινας στέρησαν ίσως ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο.

Συντριβή στον ημιτελικό πριν το τελευταίο μετάλλιο

Αν για το 2007 η διαιτησία είναι σοβαρή δικαιολογία, στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2009, στις 19 Σεπτεμβρίου στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, δεν υπάρχει τέτοιο ελαφρυντικό. Η Ισπανία τότε ήταν υπερηχητική και είχε συντρίψει με 82-64 την ελλιπή Εθνική ομάδα, που πάντως πήρε στον μικρό τελικό το χάλκινο, τελευταίο της μετάλλιο από τότε.

Άδοξος αποκλεισμός και το τέλος του Διαμαντίδη

Στις 4 Σεπτεμβρίου του 2010 Ελλάδα και Ισπανία αναμετρήθηκαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κωνσταντινούπολη. Η Εθνική ομάδα ερχόταν από την πολυσυζητημένη ήττα από τη Ρωσία για την οποία ο Ντέιβιντ Μπλατ είπε πως ήρθε… εκούσια ώστε η Ελλάδα να μην πέσει πάνω στις ασυναγώνιστες ΗΠΑ στα προημιτελικά. Οι Ίβηρες, με ένα… ελαφρύ σπρώξιμο από τους «γκρι», χαμογέλασαν και τότε τελευταίοι, νικώντας 80-72 μετά από ένα κακό τελευταίο δεκάλεπτο από την Εθνική ομάδα. Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακοίνωνε το φινάλε στην καριέρα του με την «επίσημη αγαπημένη» κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το βράδυ.

Νίκη αλλά… τι να την κάνεις

Η μοναδική νίκη σε επίσημο ματς από το 2006 ήρθε για την Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία στη δεύτερη φάση των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2013 στη Λιουμπλιάνα. Η Εθνική ομάδα ξόρκισε τα φαντάσματα νικώντας με 79-75, αλλά… τι να το κάνεις; Η ήττα που ακολούθησε από τη Σλοβενία άφησε εκτός νοκ άουτ την Ελλάδα, ενώ οι Ισπανοί με κάποιον τρόπο και παρά τις πολλές απουσίες τους κατάφεραν στο τέλος να πάρουν πάλι μετάλλιο, το χάλκινο.

Στοπ στα όνειρα της αήττητης Εθνικής, το αντίο Ζήση-Σπανούλη και το μεγάλο ματς του πιτσιρικά Γιάννη

Η τελευταία φορά που Ελλάδα και Ισπανία συναντήθηκαν σε μεγάλη διοργάνωση ήταν στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ του 2015. Στο «Πιέρ Μορουά» της Λιλ, η Εθνική ομάδα κοίταξε στα μάτια τη μετέπειτα πρωταθλήτρια αλλά και πάλι ηττήθηκε με 73-71. Ήταν ουσιαστικά το κύκνειο άσμα για Βασίλη Σπανούλη και Νίκο Ζήση με την «επίσημη αγαπημένη», παρά την εξαιρετική εμφάνιση του 21χρονου τότε Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε 12 πόντους και 17 ριμπάουντ.

Πίκρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η τελευταία γεύση απέναντι στην Ισπανία ήταν επίσης πικρή. Στην πρώτη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων στη Λιλ, η Ισπανία βρήκε και πάλι τον τρόπο να νικήσει την Ελλάδα, ξανά στο «Πιέρ Μορουά», με 84-77. Μια ήττα που πάντως δεν στοίχισε, καθώς η ελληνική ομάδα προκρίθηκε στα προημιτελικά σε αντίθεση με τους Ίβηρες που έμειναν εκτός στην τριπλή ισοβαθμία και με την Αυστραλία.

