Την έκτη διαδοχική νίκη, επικρατώντας στην πρεμιέρα του Indian Wells του Τιάγκο Σέιμποθ-Γουάιλντ, πέτυχε τα ξημερώματα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος νίκησε με 2-0 (6-2, 6-4) του Βραζιλιάνου αντιπάλου του. Ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης, εκεί που θα αντιμετωπίσει (ξανά μετά το Ντουμπάι) τον Ματέο Μπερετίνι.

Ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε αρκετά ανεβασμένος ψυχολογικά μετά τη νίκη του στο Ντουμπάι και πήρε ουσιαστικά μια άνετη πρόκριση, έστω κι αν στο 10ο μαραθώνιο game του 2ου σετ χρειάστηκε το 6ο match point για να τελειώσει το σετ και την υπόθεση πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 69% περασμένα πρώτα service, κερδίζοντας το 76% των πόντων (26/34), αλλά και το 80% στο δεύτερο (12/15), έσβησε και τα δύο break-points στην αρχή του αγώνα.

Επίσης, εκμεταλλεύτηκε τις 3 από τις 8 ευκαιρίες για break, αλλά και το τραγικό ποσοστό του Βραζιλιάνου στο δεύτερο service (28%).

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν:

The hands of a man in form 🙌#TennisParadise pic.twitter.com/7wDp8AJxbn — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2025

Got there in the end 😮‍💨@steftsitsipas gets it done against Seyboth Wild after a 20 minute final game!#TennisParadise pic.twitter.com/hI5GZR69EW — Tennis TV (@TennisTV) March 8, 2025

