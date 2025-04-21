Τέλος στην αγωνία έβαλε η Euroleague για τον MVP της σεζόν, ανακοινώνοντας πως ο Κέντρικ Ναν ανδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της κανονικής διάρκειας!

Ο σταρ του Παναθηναϊκού κέρδισε τη μάχη ανάμεσα σε Σάσα Βεζένκοφ και Τι Τζέι Σορτς και εξαργύρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φοβερή χρονιά που έκανε, έχοντας αναδειχθεί μάλιστα πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης.

O Ναν, ο οποίος τελείωσε τη σεζόν με 21.1 πόντους ανά αγώνα, ήθελε πολύ το εν λόγω βραβείο και έκανε τα πάντα για να το κατακτήσει, κερδίζοντας στην ψηφοφορία, στην οποία πήραν μέρος οι φιλάθλοι, τα media, οι αρχηγοί αλλά και οι προπονητές των ομάδων.

Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» διαδέχτηκε τον Μάικ Τζέιμς, που είχε το είχε κατακτήσει το 2024, ενώ έγινε μόλις ο τρίτος Αμερικανός με βραβείο MVP στην Euroleague.

Η πρώτη αντίδραση του Ναν

Ο Ναν δεν άργησε και μόλις έμαθε για τη σπουδαία αυτή διάκριση, έκανε το πρώτο του σχόλιο στα social media, κάνοντας ένα αστείο για τις διαφορές που έχει το βραβείο του μήνα, σε σχέση με αυτό της σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κέντρικ Ναν:

«Απλά ελπίζω το βραβείο του MVP της σεζόν να είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με το βραβείο του MVP του μήνα, Σεβαστείτε το».

I just hope the MVP of the season award looks a lot different than the MVP of the month award 👀💪🏿 put some respect on it 🤝@EuroLeague — Kendrick Nunn (@nunnbetter_) April 21, 2025

